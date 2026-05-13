‘อนุทิน’ นั่งสปีดโบ๊ทจากสมุยถึงเกาะพะงัน ชาวบ้านชูป้ายต้อนรับ บอก นายกฯ มาปัญหาจบ

‘นายกฯ อนุทิน’ นั่งเรือสปีดโบ๊ทจากเกาะสมุยถึงเกาะพะงันแล้ว ปชช.ถือป้ายข้อความต้อนรับ ‘ดีใจได้เจอ-นายกฯมาปัญหาจบคนพะงัน
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 13 พ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิพิธ รัตนรักษ์ เขต2 สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ โดยนายกฯ เดินทางด้วยรถโตโย้ต้าอัลพาร์ด สีดำ ทะเบียน 4 กร 5577 กรุงเทพมหานคร
จากนั้น 12.50 น. นายกฯ เดินทางลงเรือที่ท่าเรือบางรักษ์ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อข้ามเรือไปยังเกาะพะงัน โดยนายกฯ นั่งอยู่ที่หัวเรือสปีดโบ๊ท และได้เรียกนายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม มาพูดให้ปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ ซึ่งค่อนข้างจะเก่าแล้ว โดยได้สั่งให้ไปปรับปรุงระเบียบ เพื่อให้เอกชน และประชาชนได้ใช้ให้ดีขึ้น
เมื่อเดินทางถึงถ้าเทียบเรือ อ.เกาะพงัน นายกฯ ได้ทักทายเด็กที่มารอต้อนรับอยู่ที่ท่าเรือ ซึ่งนายกฯ ได้สอบถามชื่อเด็ก ซึ่งเด็กตอบว่า ชื่อ "จ๋า" และ "บิวตี้ " นายกฯ จึงตอบว่า “ได้ยินชื่อหมดแรงเลย” (จ๋าคือช่อเล่นของภรรยานายอนุทิน)
ขณะเดียวกันได้มีประชาชนถือป้ายข้อความรอต้อนรับโดยมีข้อความระบุว่า “ให้กำลังใจนายกฯ, นายกฯ มาปัญหาจบ , นายกมาคนพะงันดีใจและยิ้มได้ , ดีใจที่ได้เจอนายกฯ อนุทิน“ ก่อนขึ้นรถประชาชนได้ดอกไม้ให้กำลังใจด้วย