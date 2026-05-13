เปิดมติ ครม.ยิงสดฟุตบอลโลก มอบ 7 หน่วยงานประสานอำนวยความสะดวกทั้งภาษี-ข้อกฎหมาย-เชื่อมสัญญาณ ให้ทันเปิดสนาม

เปิดมติ ครม.ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 แบ่งงาน 7 หน่วยงาน เร่งประสานงาน-อำนวยความสะดวกรับการถ่ายทอดสด ทั้งด้านภาษี ข้อกฎหมาย เชื่อมสัญญาณเทคนิคสัญญาณ ให้ทันเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ พร้อมสั่งคุมเข้มปราบพนันออนไลน์
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2026 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2569 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก แล้ว ครม.ยังมีมติกำหนดบทบาทและหน้าที่ของ 7 หน่วยงาน ที่ต้องรับไม้ต่อเพื่อดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลา และสามารถดำเนินการถ่ายทอดสดได้ตามข้อกำหนดและขั้นตอนดังนี้
1. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะประสานกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และภาคเอกชนในส่วนของค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง พิจารณายกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์ รวมถึงการผ่อนปรนระเบียบพัสดุในกรณีที่มีข้อจำกัดเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้รับผิดชอบด้านเทคนิคการรับ-ส่งสัญญาณ และมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะการสกัดกั้นสัญญาณไม่ให้รั่วไหลไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์
4. มอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจสอบร่างสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อให้การลงนามในสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามระเบียบ
5. มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขัน
6. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้จะยังมีการประสานงานกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อขอสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและช่องทางอื่น ๆ อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้การแบ่งงานอย่างชัดเจนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล