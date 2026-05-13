ประธานสภา ส่งคำร้องตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ให้ ศาล รธน.แล้ว

“โสภณ” ส่งคำร้องของฝ่ายค้าน ขอตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ให้ ศาล รธน.แล้ว
วันที่ 13 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ สส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ยื่นคำร้องผ่าน นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 พ.ค. เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 (พ.ร.ก.กู้เงิน) วงเงิน 4 แสนล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่นั้น ล่าสุด มีรายงานว่า นายโสภณ ได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา และทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ลงเลขรับทางธุรการไว้แล้ว
ขณะที่การพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน เงิน 4 ล้านบาทนั้น แม้ว่ารัฐบาลจะส่งเนื้อหาเพื่อให้บรรจุวาระของสภา ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. แต่นายโสภณ ยังไม่สั่งบรรจุวาระ เนื่องจากต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภา คือ หากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แม้ว่าการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อย นายโสภณ จึงยังไม่บรรจุวาระ และจะรอให้ศาลรัฐธรรมนนูญวินิจฉัยแล้วให้เสร็จก่อน