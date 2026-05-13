“อนุทิน” ยกคณะลงเกาะพะงัน-หาดฟรีดอม ติดตามแก้นอมินีต่างชาติ-รุกที่สาธารณะ

นายกฯ นำทีมลุย เกาะพะงัน-หาดฟรีดอม ติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติ-รุกพื้นที่สาธารณะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 11.00 น. วันนี้ (13 พ.ค.) ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะ ประกอบด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกเดินทางไปลงพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินี
จุดแรก นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนายอำเภอเกาะพะงัน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะกล่าวต้อนรับ และมีผู้แทนภาคประชาชนเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุน จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่
นอกจากนี้ ในช่วงเย็น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางต่อไปที่หาดฟรีดอม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามการจับกุม การบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหา และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรายงานผลการดำเนินคดี ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้ง 2 จังหวัด นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 20.40 น.