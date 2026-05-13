นายกฯ โบ้ยแก้รัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่สภา รัฐบาลไม่เกี่ยว ย้ำจุดยืน ภท.ฟังเสียงประชาชน ไม่แตะมาตราอธิปไตย

“อนุทิน” ชี้ แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของสภา เพราะเริ่มที่สภา รัฐบาลไม่เกี่ยว ต้องเริ่มนับหนึ่งหรือไม่ ยังไม่ทราบ ย้ำจุดยืนภูมิใจไทยฟังความต้องการของประชาชน ไม่แตะมาตราที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตย
วันที่ 13 พ.ค. เวลา 11.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทย ในการยืนยันร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตกค้างมาจากสภาชุดก่อน ซึ่งจะเลยเส้นตาย 60 วัน ในวันที่ 14 พ.ค.นี้ ว่า ท่าทีของพรรคภูมิใจไทย ต้องฟังความต้องการของพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า มติกว่า 20 ล้านเสียง จากการทำประชามติ จะทำให้ยืนยันร่างกลับไปหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กระบวนการทุกอย่างเริ่มที่รัฐสภา อย่ามาผูกรัฐบาล เพราะนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้ว ส่วนมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำวันเดียวกันกับการเลือกตั้ง ฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องเริ่มต้นที่กระบวนการรัฐสภา จะไปผูกกับร่างตราวที่แล้วไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต้องให้สภาเป็นผู้ริเริ่มใช่หรือไม่ นายกฯ ระบุว่า มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้ว
เมื่อถามย้ำว่า เป็นสภาเป็นคนทำใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ครับ” ส่วนกระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อใดนั้น เป็นเรื่องของสภา ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับการดำเนินการของสภา
เมื่อถามว่า ต่อไปนี้จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็อยู่ที่สภา ส่วนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เคยพูดแล้ว ว่าไม่แตะในบางมาตรา ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอธิปไตยของไทย ที่เหลือก็ว่ากันได้
เมื่อถามว่า การยืนยันร่างเดิมกลับไปจะเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ทราบ