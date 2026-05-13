“อนุทิน” ยันคลิปเสียงเปิดด่านใช้ AI ทำ ตัวจริงพูดไม่เก่งขนาดนั้น ซัดวิธีการไม่เข้าท่าขึ้นทุกวัน ย้ำเลิก MOU44 ไม่ต้องขอใคร

“อนุทิน” ยันคลิปเสียงเปิดด่านกัมพูชาว่อนโซเชียลปลอม ชี้ AI ชัดๆ บอกพูดไม่เก่งขนาดนั้น ขออย่าเชื่อ ซัดวิธีการเริ่มไม่เข้าท่าขึ้นทุกวัน ย้ำชัดไทยยกเลิก MOU44 ไม่ต้องขอใคร พร้อมเร่งประสานช่วยคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัว เชื่อ เป็นเรื่องระดับปฏิบัติที่เจรจาได้ วอนอย่าดึงประชาชนมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาล
วันที่ 13 พ.ค.ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 เมื่อเวลา 11.00 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรี เผยแพร่บนโซเชียลเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรี ย้อนถามว่า คลิปอะไร ผู้สื่อข่าวตอบว่า เป็นคลิปพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดด่าน นายอนุทิน ร้องอ๋อ พร้อมกล่าวว่า “อันนั้น มันเอไอชัดๆ อยู่แล้ว ผมพูดไม่เก่งอย่างนั้น อย่าไปเชื่อเลย ทำไมวิธีการมันเริ่มไม่เข้าท่าขึ้นทุกวันๆ อันนั้นเชื่อถือไม่ได้เลย ไม่เคยพูด ไม่มีเปิดด่าน” นายอนุทิน กล่าว พร้อมย้ำว่า ไม่มีเปิดด่านแน่นอน
ผู้สื่อข่าวถามว่า สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์เรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาไม่ให้เปิดเจรจาทวิภาคีใดๆ รอบใหม่กับฝ่ายไทย เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ทางทะเล หลังรัฐบาลไทยยกเลิกเอ็มโอยู 44 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การยกเลิกเอ็มโอยู 44 ฝั่งไทยเป็นผู้ยกเลิก โดยไม่ต้องไปขอความตกลงหรือต้องไปรายงานใคร และการที่ตนเดินทางไปประชุมอาเซียน ที่เซบู ฟิลิปปินส์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ได้มีการจัดให้พบกันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตนก็ได้แจ้งทางนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านรับทราบ และท่านยังได้แสดงความผิดหวัง แต่นั่นก็เป็นท่าทีของท่าน ทั้งนี้ ในที่ประชุมท่านยังได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาในถ้อยแถลงของท่าน ยืนยันว่า จะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับ (Compulsory Concilliation) เป็นอันรู้กันแล้วนั่นคือ ท่าทีฝ่ายกัมพูชา ส่วนท่าทีของฝ่ายไทย เราก็มีท่าทีของเราเอง คือ ใช้การดำเนินการตาม UNCLOS หรือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล และจะเจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบ และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
เมื่อถามถึงกรณีที่คนไทยถูกทหารกัมพูชาจับตัวไป ซึ่งกำลังจะขึ้นศาล ตรงนี้รัฐบาลจะมีการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ก็ได้มีการประสาน ซึ่งเรื่องนี้เป็นปลีกย่อยในอดีตที่ผ่านมา ก็มีการลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจของประชาชนชาวกัมพูชา ทั้งเส้นทางธรรมชาติ ทั้งชาวประมงและมีการประสานกัน ถ้าเราสืบสวนดูแล้วเค้าไม่ได้เข้ามาเพื่อทำการจารกรรมหรือทำสิ่งใดๆ ที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของประเทศ เราก็จะส่งตัวคืนไป ซึ่งหวังว่า ถ้าคนของเราไม่ได้ไปทำผิดกฎหมายของเขา ส่วนที่คุยกันได้ก็คุยกัน อย่างที่บอกประชาชนไม่เกี่ยว เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งของรัฐบาลที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน
เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการสร้างกำแพงชายแดน นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องกำแพงชายแดน ไม่ต้องถามรัฐบาล ทางกองทัพรับงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรัฐบาลเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณไปแล้ว ฉะนั้น ขั้นตอนการก่อสร้างลงนามในสัญญาหรือรูปแบบ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานความมั่นคงรับผิดชอบ บางที่เป็นของกองทัพบก บางที่เป็นของกองทัพเรือ บางที่เป็นของกองทัพไทย กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบงบประมาณไปแล้ว