รัฐบาลยกระดับมาตรฐาน “โดรน” ออกกฎบังคับอบรม ขึ้นทะเบียน ขออนุญาตบิน เริ่ม 17 พ.ค.นี้

รัฐบาลยกระดับมาตรฐาน “โดรน” เพิ่มระบบอบรม-ขึ้นทะเบียน-ขออนุญาตบินออนไลน์ รองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ และเทคโนโลยีอนาคตอย่างปลอดภัย มีผลบังคับใช้ 17 พฤษภาคม 2569
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศใหม่ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือ “โดรน” ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม สามารถปฏิบัติการบินแตกต่างไปจากเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับการใช้โดรนในกิจกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยกฎใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การปฏิบัติการบินลักษณะดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “Specific Category” หรือการบินที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงและได้รับอนุญาตจาก กพท. ก่อนดำเนินการบิน โดยเฉพาะการใช้งานเชิงพาณิชย์ การถ่ายทำ การสำรวจ การบินในพื้นที่เฉพาะ หรือการบินที่แตกต่างจากข้อกำหนดทั่วไป
สาระสำคัญของประกาศฉบับใหม่ ได้แก่ การกำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ กพท. รับรอง เพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎจราจรทางอากาศ มาตรการความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยงในการบิน รวมถึงต้องมี “สิทธิทำการ” ตามประเภทของอากาศยานที่ใช้งาน
นอกจากนี้ ยังเพิ่มระบบการขึ้นทะเบียนอากาศยานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกำหนดให้โดรนทุกลำต้องมีหมายเลขทะเบียนติดบนลำตัวอย่างชัดเจน โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน XX-NN-NN-NNNN ตัวอักษรและตัวเลขต้องเป็นตัวพิมพ์ สีตัดกับพื้น และมีความสูงมากกว่า 0.3 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตาม
ประกาศดังกล่าวยังกำหนดให้ผู้ขออนุญาตบินต้องยื่นข้อมูลแผนการบินผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละครั้ง ระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลา พื้นที่หรือพิกัดบิน รายชื่อผู้ควบคุม และเอกสารประกันภัย โดย กพท. อาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เช่น คู่มือการบิน แผนบริหารความเสี่ยง หรือการสาธิตการบินก่อนอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการบินเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ทั้งนี้ กฎใหม่ปี 2569 มีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงจากกฎเดิมปี 2558 หลายประการ ได้แก่
• เดิมไม่บังคับอบรม ปัจจุบันกำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านหลักสูตรที่ กพท. รับรอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
• เดิมไม่มีระบบทะเบียนตัวโดรน ปัจจุบันต้องขึ้นทะเบียนและติดหมายเลขบนลำตัวทุกลำ
• เดิมไม่ต้องขออนุญาตทุกครั้ง ปัจจุบันต้องยื่นแผนบินและรออนุมัติจาก กพท. ก่อนทำการบิน
• อายุใบอนุญาตเดิม 2 ปี ปรับเป็น 5 ปี และต้องต่ออายุล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
• เดิมยื่นเอกสารแบบกระดาษ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด
• หลักเกณฑ์ประกันภัยยังคงกำหนดวงเงินคุ้มครองบุคคลที่สามไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อครั้งเช่นเดิม
สำหรับผู้ได้รับอนุญาตเดิมภายใต้กฎปี 2558 ยังสามารถใช้สิทธิเดิมได้จนกว่าจะสิ้นอายุ แต่หากต้องการปฏิบัติการบินในลักษณะที่เข้าข่าย Specific Category ตามประกาศใหม่ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติม
“รัฐบาลสนับสนุนการใช้โดรนเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล นวัตกรรม การเกษตร สื่อสร้างสรรค์ และภาคธุรกิจยุคใหม่ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย มาตรฐานสากล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีร่วมกันอย่างยั่งยืน” นางสาวลลิดา กล่าว