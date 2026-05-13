รองโฆษกรัฐบาลเผยลดไฟส่องสว่างบนถนนตั้งแต่ 1 พ.ค.ประหยัดค่าไฟฟ้าถึง 40% เดินหน้าเปลี่ยนเป็นหลอด LED 8 แสนดวง ในปี 71

รัฐบาลเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน เพื่อร่วมประหยัดพลังงานของประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 69 พบประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% เดินหน้าเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 8 แสนดวง ภายในปี 71
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศอย่างจริงจัง โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และให้พิจารณาอย่างเหมาะสม
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบท ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ เฉลี่ยปริมาณรถ 60 คันต่อชั่วโมง โดย ทช. ได้ทำการศึกษาแล้วว่า จะต้องปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ โดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัด ทางโค้ง ต้องระวังเป็นพิเศษ
“จากผลการดำเนินการตามมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พบว่า ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% นอกจากนี้ ทช.ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 8 แสนดวง โดยจะเป็นทยอยเปลี่ยน คาดว่า จะครบทั้งหมดในปี 2571” นางสาวพลอยทะเล ระบุ