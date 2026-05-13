รัฐบาลเดินหน้า “บ้านเคหะเพื่อคนไทย” พร้อมแคมเปญบ้านพร้อมอยู่ 60 โครงการทั่วประเทศ ราคาลด 20% ผ่อนนาน 40 ปี

รัฐบาลเดินหน้า “บ้านเคหะเพื่อคนไทย” ขับเคลื่อนบ้านเคหะยุคใหม่ ชู Universal Design-พลังงานสะอาด เร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ รองรับผู้สูงอายุ-ฟื้นฟูชุมชนดินแดง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุก ผ่าน “โครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทย” มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
โดยในปี 2569 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วย ภายใต้แนวคิด “Housing for All” และ Sustainable Affordable Housing รองรับทั้งรูปแบบซื้อ เช่า และเช่าระยะยาว พร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชน ทั้งส่วนลดค่าเช่า และแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า 60 โครงการทั่วประเทศ ลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้า รวมเกือบ 3,000 หน่วย รองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ ด้วยการออกแบบตามหลัก Universal Design (UD) เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวก
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่อง พร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวาง รามอินทราทุ่งสองห้อง และบ่อนไก่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมือง
พร้อมกันนี้ กคช. ยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียว ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop ในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทร รวมถึงเตรียมจัดทำ “ห้องปลอดฝุ่น PM 2.5” สำหรับกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต