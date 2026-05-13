รัฐบาลแจงข่าวต่างชาติทำธุรกิจไม่ต้องขออนุญาต เข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำ ยังมีกฎหมายเฉพาะกำกับเข้ม

รองโฆษกรัฐบาลแจงปมต่างชาติทำธุรกิจไม่ต้องขออนุญาต ชี้ เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ย้ำ ยังมีกฎหมายเฉพาะกำกับเข้ม
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า “รัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต” ว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
นางสาวลลิดา กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแล แต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาต อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และทำให้กฎระเบียบสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัด อาทิ ธุรกิจโทรคมนาคมที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงาน กสทช. ธุรกิจศูนย์บริหารเงินที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมที่ยังอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงาน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า การดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความคล่องตัวในการลงทุน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลยกเลิกการกำกับดูแล หรือเปิดให้ต่างชาติสามารถทำธุรกิจได้อย่างเสรี
นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทย โดยในส่วนของธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ กระทรวงพาณิชย์ได้ตัดออกจากร่างกฎกระทรวงแล้ว หลังมีข้อกังวลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทย เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการดูแลศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย