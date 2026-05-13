“อนุทิน” เก็บเมล็ดข้าวพระราชทานครั้งแรก หลังจบพิธีพืชมงคล เผยมีแปลงนาของตัวเอง

นายกฯ ลุยแปลงนาสาธิตเก็บเมล็ดข้าวพระราชทานครั้งแรก หลังจบพิธีพืชมงคล เผย มีแปลงนาของตัวเอง เจอชาวบ้านแซวเป็นอีสานจริงหรือปลอม เจ้าตัวตอบ “ปลอม” ย้ำ รัฐบาลมีมาตรการดูแลภัยแล้ง พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานรับมือแล้ว
วันที่ 13 พ.ค. ภายหลังเสร็จพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินมายังบริเวณแปลงนาสาธิต ที่ได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน โดยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิต พร้อมกับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมในพิธี และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูก ใส่ถุงที่จัดเตรียมมา โดย นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรก ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และได้เห็นประชาชนมาร่วมในพิธีนี้
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า เก็บแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อ โดย นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ตอบคำถามและเดินก้มเก็บเมล็ดข้าวอยู่ต่ออีกสักครู่หนึ่ง ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่า นายกฯ มีแปลงของตัวเองหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มีสิ” ส่วนจะเอาไปปลูกแปลงไหน เพาะขึ้นแล้วจะบอก
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมถ่ายภาพกับเกษตรกร ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เกษตรกรดีเด่น
ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกร หลังคาดว่า ในปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้น ว่า ได้มีการวางแผนไว้โดยบูรณาการตั้งแต่แผนในระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน ในการจัดหาน้ำ เช่น น้ำบาดาล น้ำใต้ดินให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง จะมาร่วมทำงานกันอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้ง ซึ่งการพยากรณ์อากาศ พบว่า จะเกิดสภาวะดังกล่าวขึ้นในปีนี้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำ และกักตุนน้ำ ให้มากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรไม่ประสบความเดือดร้อน
สำหรับบรรยากาศระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ได้มีชาวบ้านเดินเข้ามาไหว้ทักทาย พร้อมกับถามเป็นภาษาอีสานว่า “นายกฯ แท้หรือไม่ และเป็นคนอีสานแท้หรืออีสานปลอม” โดยนายกฯ ได้พูดติดตลกว่า ”อีสานปลอม”
ขณะที่ประชาชนยังทวงถามต่ออีกด้วยว่า สิ้นเดือนจะได้เงิน 1,000 บาทหรือไม่ ซึ่งนายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว