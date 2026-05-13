“พลพีร์” ย้ำติดโซลาร์เซลล์ต้องไม่สร้างหนี้ สั่ง MEA-PEA ลดต้นทุน-ลดค่าติดตั้ง แข่งเอกชนได้

“พลพีร์” ย้ำ ติดโซลาร์เซลล์ต้องไม่ใช่การสร้างหนี้ สั่ง MEA-PEA เร่งลดต้นทุนค่าไฟ ปรับค่าติดตั้งแข่งขันเอกชน เดินหน้า PR เชิงรุกพลังงานสะอาด
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ว่า การผลักดันพลังงานสะอาดของภาครัฐ จะต้องไม่กลายเป็นการผลักภาระหนี้สินให้ประชาชน แต่ต้องเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานให้ประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ให้ความสำคัญกับนโยบายพลังงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการผลักดัน Solar Rooftop การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานและต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
นายพลพีร์ กล่าวว่า ได้กำชับให้การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ศึกษาแนวทางลดต้นทุนทั้งด้านการผลิต ระบบติดตั้ง และค่าบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ในราคาที่เหมาะสม พร้อมสั่งการให้ทำการบ้านเชิงลึกในการหาแนวทางลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และทบทวนอัตราค่าติดตั้ง Solar Rooftop ให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้มากขึ้น
“แม้ปัจจุบัน MEA และ PEA จะได้รับความเชื่อมั่นในเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณภาพการบริการ แต่หากสามารถลดต้นทุนและปรับราคาให้เข้าถึงง่ายขึ้น ก็จะช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดในวงกว้างมากขึ้น” นายพลพีร์ กล่าว
พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายให้ทั้ง MEA และ PEA เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงข้อดีของการติดตั้ง Solar Rooftop ผ่านหน่วยงานรัฐ ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัย การรับประกันงานบริการ ความน่าเชื่อถือในระยะยาว รวมถึงอธิบายขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้ง ไปจนถึงการประสานสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
“เป้าหมายสำคัญ คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ โดยไม่ต้องแบกรับภาระเกินตัว และต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าการติดตั้งผ่าน MEA และ PEA มีข้อดี มีมาตรฐาน และคุ้มค่าอย่างแท้จริง” นายพลพีร์ กล่าว