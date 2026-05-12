ครม.เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี 2569

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.มีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี 2569 (2026 APEC Women and the Economy Forum Joint Statement)
วันนี้ (12 พฤษภาคม 2569) ร้อยเอกหญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี 2569 (ร่างแถลงการณ์ฯ) (2026 APEC Women and the Economy Forum Joint Statement) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ในการประชุมระดับสูงสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (High -Level Policy Dialogue on Women and the Economy: HLPDWE) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจ เพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Promoting Women's Economic Empowerment to Prosper Together in the Asia-Pacific)”
โดยในวาระการประชุม HLPDWE ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) การเสริมพลังสตรีในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเอเชียแปซิฟิกที่มีนวัตกรรม
(2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาสีเขียว และคาร์บอนต่ำ เพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ยั่งยืน
(3) การส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการของสตรี เพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย เป็นการย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศในเวทีระหว่างประเทศ อันจะทำให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากนานาประเทศและส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม การค้า และการลงทุน