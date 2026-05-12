ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการดูแลทหารแนวหน้า-ครอบครัวผู้เสียชีวิต ย้ำกห.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“พล.ท.อดุลย์” เผย ครม.เห็นชอบ 2 มาตรการสำคัญ ดูแลกำลังพลได้รับผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลครอบครัวทหารที่เสียชีวิต ย้ำพร้อมดูแลอย่างสมเกียรติ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
วันนี้( 12 พ.ค. 69) พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ กระทรวงกลาโหมได้เสนอ 2 เรื่องสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ได้แก่ มาตรการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และมาตรการดูแลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทั้งสองมาตรการได้รับความเห็นชอบจาก ครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เพียงประเด็นด้านงบประมาณหรือระเบียบราชการ แต่เป็นคำมั่นของรัฐบาลที่มีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยและความสงบของบ้านเมือง ซึ่งสมควรได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติ ขณะเดียวกันครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไม่ถูกทอดทิ้ง
“นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของงบประมาณหรือระเบียบราชการ แต่คือคำมั่นของรัฐบาลที่มีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ คนที่ยืนอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องอธิปไตยและความสงบของบ้านเมือง สมควรได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติ และครอบครัวของพวกเขาต้องไม่ถูกทอดทิ้ง” พล.ท.อดุลย์ กล่าว