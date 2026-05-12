ครม.อนุมัติร่างถ้อยแถลง รมต.การค้าเอเปก และร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการทำให้การค้าเป็นดิจิทัลของเอเปก

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.มีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี 2569 และร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการทำให้การค้าเป็นดิจิทัลของเอเปก (พ.ศ. 2569-2573)
วันนี้ (12 พ.ค.) ร้อยเอกหญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี 2569 (ร่างถ้อยแถลงฯ) และร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการทำให้การค้าเป็นดิจิทัลของเปก (พ.ศ. 2569-2573) (ร่างกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลฯ) ซึ่งมีกำหนดรับรองเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (APEC Ministers Responsible for trade Meeting: MRT) ประจำปี 2569 ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2569 ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยร่างถ้อยแถลงฯ มีสาระสำคัญเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เปิดกว้างและสอดคล้องกัน เช่น สนับสนุนการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทาน (2) การสนับสนุนองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เช่น สนับสนุนการเจรจาแบบพหุภาคีภายใต้ WTO โดยเฉพาะความร่วมมือในรูปแบบแถลงการณ์ร่วม (3) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลที่มีพลวัต เช่น ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจดิจิทัล และ (4) การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่สร้างสรรค์ เช่น ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับความท้าทายสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกัน ร่างกรอบความร่วมมือด้านดิจิทัลฯ มีสาระสำคัญเป็นการขับเคลื่อนการค้าให้เป็นดิจิทัลผ่านการขยายความร่วมมือภายใต้สาขาความร่วมมือใหม่ในภูมิภาคเอเปก จำนวน 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่เอื้อต่อการทำให้การค้าเป็นดิจิทัล เช่น การยืนยันตัวตน และลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) การเสริมสร้างการประสานนโยบาย เช่น ความร่วมมือด้านการจัดการข้อมูล และ (3) การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์