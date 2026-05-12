“วัชระ” ปลุกชาวใต้ยื่นหนังสือถึง “อนุทิน” จี้แก้ปมชาวยิวบนเกาะพะงัน พร้อมยกเลิกแลนด์บริดจ์ที่ส่อขายชาติ

“วัชระ” ปลุกชาวใต้ ส่งหนังสือผ่านผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ไปถึง “นายกฯ อนุทิน” ให้แก้ไขปัญหาชาวอิสราเอลที่เกาะพะงัน พร้อมยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้ถึง 99 ปี ระบุเท่ากับขายชาติ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมตัวแทนกลุ่มประชาชนไปยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่าน นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หนังสือดังกล่าวมีใจความว่า ขอให้แก้ไขปัญหาชาวอิสราเอลตั้งถิ่นฐานบนเกาะพะงัน
ด้วยประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติชาวอิสราเอลเข้ามาปักหลักตั้งรกรากกว้านซื้อที่ดิน สร้างบ้าน เปิดกิจการและสร้างปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนกระทำผิดกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว
ข้าพเจ้า นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่และทราบปัญหาจากการพูดคุยกับชาวบ้านถึงการครอบครองพื้นที่ การแย่งอาชีพของชาวบ้าน ธุรกิจสีเทาและอื่นๆ ขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเดิมเดือดร้อนเรื่องน้ำมันแพงของแพงอยู่แล้ว ดังนี้
1. ประเทศไทยไม่ใช่ดินแดนตามพันธสัญญาของประเทศอิสราเอล ห้ามมาตั้งถิ่นอาศัยถาวรในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใด โดยเฉพาะอำเภอเกาะพะงัน
2. ให้ยกเลิกบริษัทนอมินีของคนต่างชาติทุกชาติ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน
3. ให้ตรวจสอบทุกพื้นที่ของอำเภอเกาะพะงันและอำเภอเกาะสมุย กวาดล้างคนต่างชาติทุกชาติที่ทำผิดกฎหมายผลักดันออกนอกประเทศภายใน 30 วัน
4. ให้ตรวจสอบสิทธิการอยู่อาศัยในประเทศไทยของชาวอิสราเอลทุกรายว่าอาศัยสิทธิใดเหมาะสมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
5. ขอให้ยกเลิกร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. .... โครงการแลนด์บริดจ์ เสนอร่างกฎหมายโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส่งผลให้ชาวต่างชาติได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 50+49 ปี (ร่างมาตรา 51) ในเขต จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง ซึ่งเท่ากับเป็นการขายแผ่นดินขายประเทศชาติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด หากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบภายใน 15 วันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
ชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวปักษ์ใต้ต้องสามัคคีกันเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลาน
นายจุมพฏ กล่าวว่า “อะไรที่เป็นไปตามกฎหมายผมปฏิบัติ ผมรับเรื่องนี้ไว้ให้ครับ”