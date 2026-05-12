“ชิบ” โวยรัฐหยุดดองงบ “ศูนย์สุขภาพอันดามัน” รอ 6 ปีเต็ม ทำงบบานทะลุ 1.3 พัน ล.!

“สว.ชิบ” เดือด จี้รัฐหยุดดองงบ “ศูนย์สุขภาพอันดามัน” รอคอยนาน 6 ปีเต็ม ชี้ ปล่อยยืดเยื้อทำงบบานปลายพุ่งทะลุ 1.3 พันล้านบาท!
วันนี้ (12 พ.ค.) ที่รัฐสภา - ในการประชุมวุฒิสภา นายชิบ จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เปิดวาระหารือจี้รัฐบาลและสำนักงบประมาณ เร่งอนุมัติเม็ดเงินก่อสร้าง โครงการศูนย์สุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต ชี้โครงการยุทธศาสตร์ชาติสุดอืด ติดหล่มงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2563 จนต้นทุนพุ่งจาก 5.1 พันล้าน เป็น 6.4 พันล้านบาท หวั่นกระทบแผนดันไทยสู่ Medical Hub โลก
นายชิบ เปิดเผยว่า โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. มาแล้วถึง 8 ครั้ง ผ่านนายกรัฐมนตรีหลายคน ทั้งจากการประชุม ครม. สัญจรที่ภูเก็ต (ปี 2563) และกระบี่ (ปี 2564) จนมีการอนุมัติผูกพันงบประมาณยาวไปถึงปี 2569 แต่ในทางปฏิบัติกลับยังไม่ได้รับเม็ดเงินจัดสรรที่เป็นรูปธรรม
นายชิบ ระบุว่า ความล่าช้านี้ทำให้งบประมาณโครงการจากเดิม 5,116 ล้านบาท พุ่งสูงขึ้นเป็น 6,431 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นกว่า 1,315 ล้านบาท) เนื่องจากค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นตามกาลเวลา ที่ผ่านมา ม.อ. ต้องตัดสินใจใช้เงินรายได้ตัวเองขับเคลื่อนไปก่อน จนปัจจุบันสามารถผลิตแพทย์ได้แล้ว 5 รุ่น และพยาบาล 4 รุ่น
สำหรับโครงการศูนย์สุขภาพอันดามัน ประกอบด้วย 5 หน่วยงานสำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองหลัก ได้แก่
1. วิทยาลัยสุขภาพอันดามัน ผลิตบุคลากรสูงกว่า 450 คน/ปี
2. รพ.การแพทย์แผนไทย ขนาด 50 เตียง รองรับผู้ป่วย 48,000 ราย/ปี
3. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ตรวจวิเคราะห์กว่า 1,000 รายการ/ปี
4. ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล รองรับประชาชนและต่างชาติ 177,000 คน/ปี
5. รพ.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต หัวใจหลักที่จะรับผู้ป่วยนอกได้ 360,000 คน/ปี และผู้ป่วยใน 30,000 คน/ปี
นายชิบ เน้นย้ำว่า หากโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะช่วย ลดการส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนออกนอกพื้นที่ได้ถึง 24,000 ครั้ง/ปี ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 480 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดต่อระบบสาธารณสุขไทย
“เราพูดเรื่อง Medical Hub กันทุกวัน แต่โครงการยุทธศาสตร์ที่พร้อมที่สุดกลับต้องรอคอยงบบนกระดาษมานาน 6 ปี ผมขอฝากไปยังสำนักงบประมาณ อย่าปล่อยให้การรับปากผ่านไปวันๆ จนเสียโอกาสสำคัญของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน” นายชิบ กล่าว