มท. รับลูก "สิงห์หนู" แก้ปมต่างด้าวครอบงำธุรกิจ ประเดิมถก 15 หน่วยงาน 2 กรมใหญ่ออกมาตรการ จ่อชง ครม.ตั้งกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่

มหาดไทย รับลูก "สิงห์หนู" แก้ปมมาเฟียต่างด้าวครอบงำธุรกิจ ประเดิมถกคณะทำงานชุดใหญ่ 15 หน่วยงาน เห็นพ้องบูรณาการระดับภูมิภาค (จังหวัด) จ่อเสนอ ครม.ตั้งกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ฯ "กรมที่ดิน" ออกมาตรการป้องกัน "นอมินี" ถือครองที่ดินแทนต่างด้าว ทั้งก่อนจดทะเบียน/ตรวจสอบ/สอบสวน หลังการได้มาซึ่งที่ดิน จ่อ MOU กรมพัฒน์ แลกเปลี่ยนข้อมูลถือครองที่ดิน-ทะเบียนนิติบุคคลที่น่าสงสัย ส่วน "กรมการปกครอง" เพิ่มกระบวนการตรวจสอบนิติบุคคล-ธุรกิจโรงแรมคนต่างด้าว รวมกรณีอาจประกอบธุรกิจโรงแรม แทนนิติบุคคลต่างด้าวหรือคนต่างด้าว
วันนี้ (12 พ.ค. 69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและการครอบงำธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย ที่มี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นประธาน ร่วมกับหลายหน่วยงาน
ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
ที่ประชุม เห็นพ้องกับ แนวทางบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและการครอบงำธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นระบบและครอบคลุม ตั้งแต่ระดับชาติ หรือระดับนโยบาย ระดับกระทรวง จนไปถึงกลไกระดับพื้นที่ (จังหวัด)
สรุปแนวทางการดำเนินงาน ที่ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. มาตรการป้องกัน 2. มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 3. มาตรการเชิงนโยบายและนิติบัญญัติ
และ 10 กระบวนการสำคัญ ได้แก่ 1. รับข้อมูล 2. คัดกรอง 3. ตั้งกรณี 4. ตรวจสอบ 5. ตรวจเส้นทางการเงิน 6. บังคับใช้กฎหมาย 7. ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ 8. บูรณาการข้อมูล 9. ผลตอบรับเชิงนโยบาย และ10. ปรับกฎหมาย/มาตรการ
ที่ประชุม ยังเห็นพ้องให้จัดตั้งกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างเอกภาพในการดำเนินงาน บูรณาการและเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ อย่างรวดเร็ว เหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ มาตรการและกระบวนการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทด้วย
ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการแก้ไขปัญหาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและการครอบงำธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย
โดยมีกลไกระดับชาติประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายฯ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการฯ 2 ชุด ได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและการครอบงำธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอนุกรรมการ
และ (2) คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานอนุกรรมการ
นอกจากนี้ ในกลไกระดับพื้นที่ยังได้กำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชาติ ระดับนโยบาย ระดับกระทรวง จนไปถึงกลไกระดับพื้นที่
ขณะที่ "กรมที่ดิน" ได้รายงานมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว (Nominee) ทั้งมาตรการป้องกันก่อนจดทะเบียน มาตรการตรวจสอบและสอบสวนหลังการได้มาซึ่งที่ดิน
รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและการจดทะเบียนนิติบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นนอมินีของคนต่างด้าว
"กรมการปกครอง" ได้รายงานหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
รวมถึงการตรวจสอบกรณีนิติบุคคลต่างด้าว ที่อาจประกอบธุรกิจโรงแรมในลักษณะเป็นการดำเนินการแทนนิติบุคคลต่างด้าวหรือคนต่างด้าว (Nominee)
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องปัญหาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและการครอบงำธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย ไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามา รวมถึงช่องทางจากนโยบายการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ที่ทำให้การเดินทางเข้ามาในประเทศทำได้ง่ายขึ้น
โดยพบกรณีชาวต่างชาติได้ใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อเข้าซื้อหรือถือครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เพื่อแข่งขันกับคนไทย เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก โรงพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร้านอาหาร และธุรกิจบริการอื่น ๆ
ตลอดจนพบการกระทำผิดกรณีชาวต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อันเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา
เช่น การรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล การก่ออาชญากรรม และการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดในรูปแบบต่าง ๆ
ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย เคยมีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายระดับจังหวัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน และมีพาณิชย์จังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน จับกุม และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายในระดับพื้นที่.