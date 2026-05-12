"อนุทิน" ลั่นเอาจริงชนะยาเสพติดให้ได้ แถลงจับกว่า 1.8 แสนคดี ยาบ้า 915 ล.เม็ด ทรัพย์สินกว่า 7 พันล.

นายกฯ แถลงผลงานปราบยาเสพติด จับกว่า 1.8 แสนคดี ยึดยาบ้า 915 ล้านเม็ด ทรัพย์สินกว่า 7 พันล้าน ย้ำรัฐบาลเอาจริง “ต้องชนะยาเสพติดให้ได้”
วันที่ (12 พฤษภาคม 2569) เวลา 14.50 น. ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงผลการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของตำรวจ ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 11 พฤษภาคม 2569 โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการทำงานของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันติดตาม ขยายผล และปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนมาถึงวันนี้ ผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 11 พฤษภาคม 2569 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 183,979 คดี พร้อมของกลางจำนวนมาก ได้แก่ ยาบ้า 915,044,481 เม็ด ไอซ์ 34,116 กิโลกรัม คีตามีน 5,222 กิโลกรัม เฮโรอีน 756 กิโลกรัม และยาอี 274,880 เม็ด รวมทั้งยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบมูลค่า 7,143 ล้านบาท
นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ผลการปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ที่ต่อสู้กับผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งการปฏิบัติการ การปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยสุจริต รวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
"ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นต้องชนะยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อประชาชนและสังคมไทย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ทุ่มเท เสียสละ เสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขจัดภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติและความสงบสุขของสังคม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด และเรียกร้องให้ผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับการค้ายาหรือสนับสนุนขบวนการดังกล่าวยุติพฤติกรรมโดยเร็ว" นายกรัฐมนตรี กล่าว
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานรายละเอียดการจับกุมคดีสำคัญต่างๆ จากหน่วยงาน และตรวจของกลางที่ยึดได้จากปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดครั้งนี้