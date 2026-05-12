“พิพัฒน์” สวนเกี่ยวอะไร เอกชนกว้านซื้อที่แลนด์บริดจ์ รับน้องชายเป็นซีอีโอแต่ไม่ได้ซื้อสักแปลง

รมว.คมนาคม ถามกลับ “เกี่ยวอะไรด้วย” หลังถูกโยงเอี่ยวบริษัทเอกชน กว้านซื้อที่ดินโครงการแลนด์บริดจ์ รับน้องชายเป็นซีอีโอ แต่ไม่ได้ซื้อสักแปลง พ้อไม่อยากพูด เดี๋ยวเข้าตัวอีก
วันนี้ (12พ.ค.) เวลา 15.00 น. ที่พรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว กรณีถูกพาดพิงเรื่องการกว้านซื้อที่ดิน ใน จ.ระนอง เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์
โดยนายพิพัฒน์ถามสื่อกลับว่า “เกี่ยวอะไรกับตน” ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าในฐานะรัฐมนตรีการกระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์ ตอบกลับว่า ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับตนเลย และบริษัทดังกล่าวได้แถลงชี้แจงไปแล้ว
เมื่อถามต่อว่า บริษัทดังกล่าวมีกรรมการบริษัทนามสกุลรัชกิจประการ นายพิพัฒน์ ยอมรับว่า ซีอีโอเป็นน้องชาย ก่อนจะถามกลับว่า ท่านมีปัญหาอะไรหรือไม่
ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านเชื่อมโยงว่า บริษัทดังกล่าวไปกว้านซื้อที่ดิน นายพิพัฒน์ กล่าวว่า บริษัทก็ออกมาแถลงแล้ว ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ซื้อสักที่หนึ่ง หรือถ้าว่างๆนักข่าวก็ลองโทรศัพท์ไปถามเขาดู
นายพิพัฒน์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ตนไม่อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะคุยไปเดี๋ยวเข้าตัว