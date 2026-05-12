นายกฯ ถก ส.อ.ท.ชุดใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย หนุน SMEs เข้าถึงทุน–เทคโนโลยี–พลังงานสะอาด

โฆษกรัฐบาล เผย "อนุทิน" หารือ ส.อ.ท. ชุดใหม่ เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทย หนุน SMEs เข้าถึงทุน–เทคโนโลยี–พลังงานสะอาด พร้อมเปิดรับฟังความเห็นภาคเอกชน
วันที่ (12 พฤษภาคม 2569) เวลา 13.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2569-2571 เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ชุดใหม่ พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรง เชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานไทยอย่างเป็นรูปธรรม
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้ มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม และตลาดใหม่ ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน และรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยย้ำว่า หากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอหรือแนวทางใดเพิ่มเติม รัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังและร่วมกันผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง สมดุล และยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะที่ให้เข้าพบ พร้อมแนะนำตัวคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2569-2571 และนำเสนอแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด The New Chater of Thai Industry 5I ได้แก่ (1) Intelligent Industry (2) Innovation & Creative Industry (3) International Alliance % Network (4) Industrial Infrastructure Reform และ (5) Inclusive & Sustainable Growth
โดยมุ่งส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MIT) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเงินทุน และตลาดใหม่ ๆ การส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบ (Legal Reform) การเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมุ่งสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย