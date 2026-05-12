รัฐบาลลุยปราบนอมินี นายกฯสั่งเข้มทั้งระบบ ฟันผู้ช่วยหลีกเลี่ยงกม. ไม่ปล่อยทุนเทาแย่งอาชีพคนไทย

โฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าปราบ “นอมินี” นายกฯ สั่งตรวจเข้มทั้งระบบ เอาผิดผู้ช่วยหลีกเลี่ยงกฎหมาย ย้ำไม่ปล่อยทุนเทาแย่งอาชีพคนไทย
วันที่ (12 พฤษภาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้ “นอมินี” ในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หลังการตรวจสอบพบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายคอยให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและปราบปราม Nominee เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (13 พฤษภาคม 2569) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยย้ำชัดว่า รัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศ และไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด