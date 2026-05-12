ครม.อนุมัติขรก.-รัฐวิสาหกิจร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล พระสังฆราช โดยไม่ถือเป็นวันลา

ครม.เห็นชอบให้ขรก. พนง.ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และจนท.รัฐ ลาร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช 26 มิ.ย. 2569 โดยไม่ถือเป็นวันลา
วันนี้ (12พ.ค.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 โดยไม่ถือเป็นวันลา ระหว่างวันที่ 13 - 29 มิถุนายน 2569 (รวม 17 วัน) ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ
ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท ประกอบด้วย ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จำนวน 100 รูป ระหว่างวันที่ 13 - 29 มิถุนายน 2569 รวม 17 วัน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมฉลองพระเดชพระคุณและถวายพระกุศล ศึกษา เรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปในแดนพุทธภูมิ โดยใช้งบประมาณของ สปน. (สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ) ในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 3.5 ล้านบาท