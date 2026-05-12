ครม.ไฟเขียวส่งร่างกฏหมาย 3 ฉบับให้รัฐสภาพิจารณาต่อ

ครม.มีมติให้พิจาณาร้องขอต่อสภาเพื่อพิจารณาร่างกฏหมาย 3 ฉบับต่อ ตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ
วันนี้ (12 พ.ค. 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้พิจารณาการร้องขอต่อรัฐสภา เพื่อให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย
การร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้
1. ร่าง พ.ร.บ. ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... (นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 21,111 คน เป็นผู้เสนอ)
2. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.ร่าง พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ)