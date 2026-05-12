ครม.อนุมัติโละบอร์ดสรรหา กกพ. 8 ราย! เซ่นคุณสมบัติไม่สอดคล้องข้อกฎหมาย

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. ไฟเขียว โละบอร์ดสรรหา กกพ. 8 ราย! พบปัญหาคุณสมบัติไม่สอดคล้องข้อกฎหมาย
วันนี้ (12 พ.ค.2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย
สาเหตุการยกเลิกนั้น ทางกระทรวงพลังงานแจ้งว่า เนื่องจากยังมีปัญหาบางประกาศเกี่ยวกับ "องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา" ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในส่วน:
• กรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
• กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน
ทั้งนี้ จากการยกเลิกมติดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป