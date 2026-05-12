ครม.ผ่านงบกลาง 452 ล.เยียวยากำลังพลกองทัพไทย-ทบ.-ทร. 91 นาย เหตุไทย-เขมร

โฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติงบกลาง 452 ลบ. เยียวยากำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย-กองทัพบก-กองทัพเรือ 91 นาย จากเหตุการณ์ไทย-กัมพูชา
วันนี้ (12 พฤษภาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก และกองทัพเรือ วงเงินรวมทั้งสิ้น 452,350,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล จำนวน 91 นาย ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา