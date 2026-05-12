"อนุทิน" ห่วงปมที่ทำกิน สั่งเร่งรับรองโฉนดชุมชนผ่าน คทช. ให้เสร็จใน 60 วัน

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ห่วงใยปัญหาที่ดินทำกิน สั่งเร่งรับรองโฉนดชุมชนผ่าน คทช. ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
วันที่ (12 พฤษภาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน ซึ่งขณะนี้ มีกฎหมายที่ให้อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) กำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมอยู่แล้ว
ในที่ประชุม ครม. วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จึงมีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) ดำเนินการเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนฯ ที่เพิ่งถูกยกเลิกไป ทั้งนี้ ให้เป็นรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา 10 (4) ของ พ.ร.บ. คทช. เพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน