“ไชยชนก” ไม่รู้ “ทักษิณ” จะแก้แค้นหรือไม่ ยันเสถียรภาพรัฐบาลเข้มแข็ง เดินหน้าทำประโยชน์ให้ประชาชน

“ไชยชนก” บอกไม่รู้ ตอบแทน “ทักษิณ” ไม่ได้ ว่าจะแก้แค้นหรือไม่ ยันรัฐบาลเสถียรภาพยังเข้มแข็ง ชี้ ประเทศต้องมาก่อนความน่าสนใจ ย้ำ เดินหน้าทำงานตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ประชาชน
วันนี้ (12 พ.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษ แต่ต้องติดกำไล EM ซึ่งอาจจะเกิดความไม่พอใจเรื่องจะมีผลทางการเมืองอย่างไรบ้าง ว่า ตอนนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเสถียรภาพของรัฐบาล ก็ค่อนข้างจะเข้มแข็ง ไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบง่ายขนาดนั้น แต่อย่างไรก็จะติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เมื่อถามว่า จะไม่มีผลอะไรที่ทำให้การเมืองดูน่าสนใจขึ้นมาใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ตนว่าเอาความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก ก่อนความน่าสนใจ วันนี้เป็นไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพความมั่นคงเพียงพอ ผลกระทบที่สื่อพยายามจะจี้ถามตนไม่ทราบจริงๆ ว่าคืออะไร ถ้าพูดออกมาตรงๆ จะตอบได้ง่ายกว่า ว่ากังวลจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า หลายคนกังวลว่านายทักษิณออกมาแล้วจะเกิดการแก้แค้น นายไชยชนก กล่าวว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบ ตอบแทนไม่ได้ อย่างไรเราเดินตามสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน และจะยืนหยัดแบบนี้ต่อไป