“พัฒนา” ยัน สธ.เฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตา เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ

“พัฒนา” ยัน สธ.เฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตา เน้นเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวเข้าไทย ทั้งบก น้ำ อากาศ รับ ติดต่อคนสู่คนได้ แต่ไม่รวดเร็ว ย้ำ ไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่
วันนี้ (12 พ.ค.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตา ว่า ขณะนี้เชื้อไวรัสดังกล่าวยังไม่พบในประเทศไทย ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ เพียง 1 คน ที่อยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าว โดยได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวอยู่ การรายงาน และยังไม่ได้พบเชื้อจากการรายงาน ตนเองไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวัง และติดตามอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ก็เฝ้าติดตาม โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ พร้อมย้ำว่า ไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่ แต่อาจจะมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้ แต่การระบาด หรือ การติดต่อ ไม่ได้มีความรวดเร็วมากนัก สามารถระมัดระวังได้