“อนุทิน” ลั่นเดินหน้า พ.ร.ก.กู้เงิน ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ “คนละซอย” กับความเดือดร้อนประชาชน

“อนุทิน” ไม่หวั่นฝ่ายค้านยื่นสกัด พ.ร.ก.กู้เงิน ลั่นคนละซอยกับความเดือดร้อนประชาชน ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าต่อ ไม่มีแผนสำรอง มีแต่แผนช่วยเหลือประชาชนเท่านั้น
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 พ.ค.ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านได้ดำเนินการยื่นเรื่องให้ประธานรัฐสภา เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดกู้เงินของรัฐบาล โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่จำเป็นเร่งด่วน ว่า ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาล ในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและมีประโยชน์
ผู้สื่อข่าวถามว่า จากนี้จะทำให้โครงการที่วางไว้สะดุดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว เพราะประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เหตุผลที่จะล่าช้าออกไปบ้าง เมื่อสมาชิกรัฐสภา จำนวน 1 ใน 5 ได้ส่งเรื่องมา และทำให้ประธานรัฐสภา บรรจุวาระนี้ เพื่อเข้าไปพิจารณา เป็นวาระแรก เป็นลำดับแรก ซึ่งยังทำไม่ได้
“แต่ก็เป็นคนละซอยกัน ซอยทำงานให้กับประชาชน เป็นซอยที่เอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีได้เตรียมทางออกกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็น เป็นอย่างอื่นไว้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลก็ทำหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องทำ คือ ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร
เมื่อถามว่า มีแผนสำรองหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีแผนเดียว แผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า ด้วยความที่การันตีด้วยตำแหน่งคณะรัฐมนตรี ตรงนี้มีแผน 2 หรือไม่ หากศาลชี้เป็นอย่างอื่น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาถึงจุดนี้แล้ว ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออกพระราชกำหนดเท่านั้นเอง