xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กดุลย์” ขออย่ากังวลอาวุธกองทัพตกอยู่ในมือต่างชาติ ยันคุมเข้มทุกกระบอก เตรียมสอบ “หมิงเฉิน” ได้ไปอย่างไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมว.กลาโหม​ ขออย่ากังวล​ อาวุธกองทัพตกอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาติ​ ย้ำ กองทัพตรวจเข้ม​ กระบอก ต่อกระบอก​ เตรียมตรวจสอบ​อยู่ในมือ​ หมิงเฉิน​ ซัน​ ได้​อย่างไร​ เร่ง​สร้างความเข้าใจคนชายแดนหาของป่า​ หวั่นซ้ำรอยถูกทหารกัมพูชา​จับ

วันนี้ (12 พ.ค.) พลโท อดุลย์​ บุญธรรมเจริญ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ นายหมิงเฉิน ซัน ครอบครองคลังอาวุธสงคราม ซึ่งมีปืนของกองทัพเรือ รวมอยู่ด้วย​ ว่า​ การตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วย จะมีการสำรวจพิเศษ โดยมีการนับเป็นรายกระบอก ซึ่งทุกหน่วยทำอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลใจ

ส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาตินั้น พลโท อดุลย์​ กล่าวว่า​ เดี๋ยวตนจะไปตรวจสอบดู

ขณะที่กรณีการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวจากไปหาของป่า พลโท อดุลย์ กล่าวว่า​ จากการได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่ ชาวบ้านคนดังกล่าวถูกจับตัวไปตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้เข้าใจว่า อยู่ในกระบวนการของกัมพูชาเรื่องหนีเข้าเมือง แต่ขอไปตรวจสอบ ว่า ชาวบ้านรายดังกล่าวเข้าไปทำอะไร เนื่องจากไปเพียงคนเดียว ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 แต่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

ส่วนกรณีที่ชาวบ้านออกมาระบุว่า ฝ่ายความมั่นคงห้ามเข้าพื้นที่นั้น พลโท อดุลย์ กล่าวว่า ขอไปตรวจสอบก่อน