“บิ๊กดุลย์” ขออย่ากังวลอาวุธกองทัพตกอยู่ในมือต่างชาติ ยันคุมเข้มทุกกระบอก เตรียมสอบ “หมิงเฉิน” ได้ไปอย่างไร

รมว.กลาโหม ขออย่ากังวล อาวุธกองทัพตกอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาติ ย้ำ กองทัพตรวจเข้ม กระบอก ต่อกระบอก เตรียมตรวจสอบอยู่ในมือ หมิงเฉิน ซัน ได้อย่างไร เร่งสร้างความเข้าใจคนชายแดนหาของป่า หวั่นซ้ำรอยถูกทหารกัมพูชาจับ
วันนี้ (12 พ.ค.) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ นายหมิงเฉิน ซัน ครอบครองคลังอาวุธสงคราม ซึ่งมีปืนของกองทัพเรือ รวมอยู่ด้วย ว่า การตรวจสอบเรื่องอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วย จะมีการสำรวจพิเศษ โดยมีการนับเป็นรายกระบอก ซึ่งทุกหน่วยทำอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลใจ
ส่วนกรณีที่หลุดไปอยู่ในมืออาชญากรรมข้ามชาตินั้น พลโท อดุลย์ กล่าวว่า เดี๋ยวตนจะไปตรวจสอบดู
ขณะที่กรณีการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวจากไปหาของป่า พลโท อดุลย์ กล่าวว่า จากการได้รับรายงานจากหน่วยในพื้นที่ ชาวบ้านคนดังกล่าวถูกจับตัวไปตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้เข้าใจว่า อยู่ในกระบวนการของกัมพูชาเรื่องหนีเข้าเมือง แต่ขอไปตรวจสอบ ว่า ชาวบ้านรายดังกล่าวเข้าไปทำอะไร เนื่องจากไปเพียงคนเดียว ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 แต่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ส่วนกรณีที่ชาวบ้านออกมาระบุว่า ฝ่ายความมั่นคงห้ามเข้าพื้นที่นั้น พลโท อดุลย์ กล่าวว่า ขอไปตรวจสอบก่อน