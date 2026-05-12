“อนุทิน” คอนเฟิร์ม คนไทยได้ดูบอลโลกฟรีแน่นอน กำชับกรมประชาฯ เร่งประสาน กสทช.

“อนุทิน” ยืนยันคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีแน่ กำชับกรมประชาสัมพันธ์เร่งประสาน กสทช.
วันนี้ (12 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลผลักดันให้คนไทยได้ดูบอลโลกฟรี ว่า พยายามทำให้ดีที่สุด คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ โดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานงานความร่วมมือกับทาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้ง
เมื่อถามว่า รัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์เอง หรือให้เอกชน มาดำเนินการ นายอนุทิน กล่าวว่า รายละเอียดเดี๋ยวให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการ
เมื่อถามว่า คนไทยจะได้ดูบอลฟรีใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี พยักหน้า พร้อมกล่าวว่า ได้ดูฟรีแน่นอน
ด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 พ.ค.มีมติรับทราบ กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2569 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก