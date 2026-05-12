นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข เดินหน้าระบบดิจิทัล สร้างเกราะคุ้มกันโรค

นายกฯ อนุทิน เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข เดินหน้าระบบดิจิทัล สร้างเกราะคุ้มกันโรค ยกระดับบริการไทยสู่สากล
วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 09.45 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการวัคซีน PCV “เกาะกันปอดบวม เพื่อหนูน้อยสุขภาพดี” บูธนิทรรศการหมอพร้อม “Super App” และบูธนิทรรศการโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ซึ่งมีการสาธิตการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศบรรจุวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (PCV) เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับเด็กไทย ภายหลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 กำหนดให้วัคซีน PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขสำหรับเด็กไทยทุกคน เพื่อป้องกันโรคร้ายแรง อาทิ ปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
สำหรับการบริหารจัดการวัคซีน กรมควบคุมโรคได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาวัคซีน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมหน่วยบริการทั่วประเทศ ทั้งด้านระบบลูกโซ่ความเย็น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการจัดเตรียมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการฉีดวัคซีน PCV แก่เด็กไทยพร้อมกันทั่วประเทศได้ภายในช่วงปลายปี 2569
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 1. การยกระดับวัคซีนแห่งชาติ หลังผลักดันวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (PCV) เข้าสู่สิทธิประโยชน์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ สำหรับให้บริการวัคซีนเด็กไทยทุกคน 2. การขับเคลื่อนเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัส ตับอักเสบ บี และ ชี อย่างเป็นรูปธรรม และ 3. การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของไทย “หมอพร้อม SuperApp” เพื่อเชื่อมโยงบริการสุขภาพของประเทศอย่างไร้รอยต่อ