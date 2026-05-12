“ไอติม” ชี้ ปชน.ต้องทำความเข้าใจทุกภาคส่วน หลัง “ไอซ์” เปิดศึก THACCA ย้ำ พรรคให้ความสำคัญเสรีภาพสื่อ-ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์

“ไอติม” เผย พรรค ปชน.ต้องทำความเข้าใจ สส. และทุกภาคส่วน หลัง “รักชนก” อัด THACCA แค่โฆษณาชวนเชื่อผ่านละคร ย้ำ ในนามพรรคให้ความสำคัญคุ้มครองเสรีภาพสื่อ-ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
วันที่ 12 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภารณ์กรณที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ THACCA ว่า ให้งบสนับสนุนการผลิตละครโฆษณาชวนเชื่อด้อยค่าคณะราษฎร 2475 จนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมตอนนี้ ว่า ตนคงไม่ไปลงรายละเอียด ในกรณีความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เราน้อมรับทุกความเห็นที่ประชาชนให้เรา และขอยืนยันว่า พรรคประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นเป้าหมายที่พรรคให้ความสำคัญอยู่แล้ว และคิดว่า เป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจได้ ซึ่งไม่ใช่แค่พรรคประชาชนพรรคเดียวที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ แต่เห็นว่ายังมีหลายพรรคที่ออกมาสื่อสารและดำเนินนโยบายบางอย่าง ที่เป็นการให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกัน ฉะนั้น ตนคิดว่า แม้จะมีแนวทางที่หลากหลาย แต่ยืนยันว่า เป้าหมายของพรรคประชาชนให้ความสำคัญเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม สส.ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ก็เตรียมที่จะใช้กลไกสภาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ก็จะมีการขับเคลื่อนและเสนอแนะนโยบายต่างๆ ให้กับทางรัฐบาลชุดนี้
เมื่อถามว่า การที่ น.ส.รักชนก ออกมาสื่อสารในลักษณะกล่าวหาว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อ ผ่านละครทำให้คนมองว่าพรรคประชาชนอาจจะมีแนวคิดเผด็จการ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนยืนยันว่า ในนามพรรคประชาชน เราต้องคุ้มครองเสรีภาพของพี่น้องประชาชน ซึ่งหมายถึงเสรีภาพของสื่อมวลชน หรือเสรีภาพของผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ ในการที่จะสามารถผลิตงานตามแนวทางที่ต้องการได้ ย้ำว่า ในนามพรรคเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเสรีภาพของสื่อและผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ และในความเป็นจริงเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ที่พรรคประชาชน เคยยื่นในสภาชุดที่แล้ว ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาว่ามีการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร เพื่อปรับปรุงเข้าสู่สภาชุดนี้ ได้มีการวางหลักประกันคุ้มครองเสรีภาพของผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ต่อข้อถามว่า จะต้องมีการทำควาามเข้าใจกับ น.ส.รักชนก หรือไม่ ว่า การสื่อสารเช่นนี้เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด นายพริษฐ์ กล่าวว่า เราต้องทำความเข้าใจกับ สส. และทุกภาคส่วนของพรรคอยู่แล้ว ถึงคุณค่าหลักของพรรค และเมื่อตนย้ำอีกครั้งว่าคุณค่าหลักของพรรค คือ การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ ที่เป็นคุณค่าหลักที่เราต้องทำความเข้าใจกับบุคคลภายในและภาคส่วนสังคม