“ไอติม” ไม่ก้าวล่วงบทบาท “แม้ว” หลังพักโทษ แนะถามพรรคเพื่อไทย รอดูชายแดนไทย-เขมร ตึงเครียดขึ้นหรือไม่

“ไอติม” ขอไม่ก้าวล่วงบทบาท “ทักษิณ” หลังพักโทษ ชี้ องค์ความรู้หลายอย่างเป็นประโยชน์ นำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนได้ แต่ต้องไปสอบถามพรรคเพื่อไทย ส่วนสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ตึงเครียดขึ้นหรือไม่ ต้องรอดู และภาพรวมยังต้องจับตา เตรียมตั้งกระทู้ถามปมคนจีนครอบครองอาวุธสงคราม
วันที่ 12 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภารณ์ถึงกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษ มองว่า จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ ว่า ตนขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่น แน่นอนว่า นายทักษิณ ในฐานะที่เป็นอดีตนายกฯ ซึ่งในขณะที่กำรงตำแหน่งนายกฯ ก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค ตนคิดว่า องค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณหากมีการถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ แต่สุดท้ายแล้วบทบาทของนายทักษิณจะเป็นอย่างไร ตนขอไม่ก้าวล่วง ให้เป็นประเด็นที่ถามนายทักษิณ และหากมีประเด็นที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทย ก็ให้ไปสอบถามพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามว่า นายทักษิณ มีความสัมพันธ์กับสมเด็จ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งก่อนหน้านี้ พรรคเพื่อไทยมีปัญหาเรื่องชายแดน มองว่า หาก นายทักษิณ กลับมา สถานการณ์ชายแดนจะดึงเครียดหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบ หรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยของประชาชน เป็นประเด็นภาพรวมที่ต้องจับตาอยู่แล้ว เช่น กรณีที่คนจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีการพัวพันหรือกระบวนรวบรวมอาวุธดังกล่าวไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ สส.พรรคประชาชน ให้ความสนใจ และมีความตั้งใจว่า การตั้งกระทู้ถามสดในวันที่ 14 พ.ค. ประเด็นนี้อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่มีการลุกขึ้นถามนายกฯ