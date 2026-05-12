“ดร.ธนพร” เชื่อ “แม้ว” ไม่วางมือ แต่จะรัดกุม-อานุภาพทำลายล้างมากขึ้น ฟื้นเสื้อแดง-ศึกสีเสื้อกลับมา พร้อมเดินเกมโดดเดี่ยวสีน้ำเงิน

“ธนพร” ชี้ “ทักษิณ” ไม่วางมือการเมือง แต่จะรัดกุม อานุภาพทำลายล้างมากขึ้น ประเมินปฏิบัติการจะเร็วหรือช้า 3 ด้านจะเกิดขึ้น ฟื้นเสื้อแดง และกีฬาสีเสื้อกลับมา เปลี่ยนสีเสื้อ สว.และเดินเกมจับมือส้ม-เขียว-แดง โดดเดี่ยวสีน้ำเงินในสภา
นายธนพร ศรียากูล นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมือง วิเคราะห์สถานการณ์หลัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ พักโทษ ว่า นายทักษิณ จะไม่วางมือจากการเมืองอย่างที่หลายคนคาดการณ์ แต่กระบวนการจะรัดกุมขึ้น ช่องว่าง และจุดอ่อนจะน้อยลง อานุภาพในการออกอาวุธทำลายล้างจะแรงและหนักแน่นขึ้นในรูปแบบต่างๆ ไม่ทำตัวเป็นสายล่อฟ้า ผ่านปฏิบัติการทางการเมือง 3 เรื่อง ที่เร็วหรือช้าก็จะได้เห็นแน่นอน ซึ่งงานนี้ยอมรับว่า หากจะต่อสู้กับนายใหญ่ไม่ง่าย
นายธนพร ประเมินว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ คือ 1. กีฬาสีจะกลับมา การจัดตั้งมวลชนของฐานคะแนนคนเสื้อแดงจะกลับมาในรูปแบบที่แน่นแฟ้นขึ้น เห็นได้จากแกนนำเสื้อแดงไปหน้าเรือนจำกันหมด ความผูกพันระหว่างคนเสื้อแดงกับนายใหญ่ยังมีอยู่ การจัดตั้งจะไม่ใช่รูปแบบชุมนุมประท้วง แต่จะจัดตั้งเป็นคะแนนที่แน่นอนผ่านสีเสื้อ
2. การปรับเกมในวุฒิสภา เพราะนายใหญ่ไปแพ้การเลือกตั้ง สว. ปี 2567 ทำให้ไม่ได้คุมเกมเลือกองค์กรอิสระ จึงทำให้ย้อนมาออกฤทธิ์ออกเดชกับเครือข่ายนายใหญ่ รอบนี้จะเห็นการเปลี่ยนสีเสื้อ สว. แน่นอน เพราะใครเข้าถึงการจูงใจก็สามารถเปลี่ยนได้ และเคยทำมาแล้วเมื่อ 20 ปีที่แล้ว สมัยที่นายทักษิณ เป็นนายกฯ
3. จะเห็นการสร้างความร่วมมือกันในสภาของพรรคสีส้ม พรรคสีเขียว และพรรคสีแดง เพื่อเป็นสัญลักษณ์หาพันธมิตรและถ่วงดุลอำนาจพรรคสีน้ำเงิน ในกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยไม่สนับสนุน เช่น ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ฯลฯ รวมถึงจะเห็นการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย ฉะนั้น หากพรรคสีส้ม สีแดง และสีเขียว ร่วมมือกันในฝ่ายนิติบัญญัติ รวมกันได้ 252 เสียง การโหวตกฎหมายในสภา ก็จะผ่าน
“นายใหญ่เปรียบเปรยว่า ไปจำศีลมา 8 เดือน มั่นใจว่าไม่วางมือการเมือง แต่เป็นการสะสมพลัง เปรียบเสมือนการฝึกวิชาในถ้ำ เพื่อให้กลับมาแข็งแกร่งและมีพลังมากกว่าเดิม” นักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองประเมิน