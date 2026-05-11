"โสภณ" พลิกโฉมรัฐสภา "ศาลาแก้ว-ลาน ร.7" ดันแลนด์มาร์คปอดแห่งใหม่กลางกรุง เชื่อมรถไฟฟ้า-หนุนท่องเที่ยว

"ประธานโสภณ" สั่งเอ็กซเรย์รัฐสภา พลิกโฉม "ศาลาแก้ว-ลาน ร.7" ดันแลนด์มาร์คปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง เชื่อมรถไฟฟ้า-หนุนท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์สมกับที่มีการลงทุน
วันที่ (11 พฤษภาคม 2569) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงาน ลงสำรวจบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่7) และศาลาแก้ว เพื่อหารือแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายอเส สุขยางค์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายปรีดา หุตะจูฑะ นายกสมาคมนักผังเมืองไทย และนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงศาลาแก้วและภูมิทัศน์โดยรอบ
ประธานรัฐสภา กล่าวว่า แนวคิดสำคัญของการปรับปรุงครั้งนี้ คือการทำให้ศาลาแก้ว สามารถใช้งานได้จริง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการรักษาความสวยงามตามแนวคิดดั้งเดิมของผู้ออกแบบ ขณะที่พื้นที่โดยรอบจะต้องออกแบบให้กลมกลืนกับอาคารและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิม และรองรับโครงการสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณหน้ารัฐสภา
"เราจะต้องใช้พื้นที่รัฐสภาให้เกิดประโยชน์สมกับที่มีการลงทุน เอ็กซเรย์พื้นที่ทำให้ประชาชนเข้าถึง และใช้สอยอย่างคุ้มค่า ผมมีหน้าที่มาแก้ไขให้พื้นที่สมบูรณ์ที่สุด ใช้ประโยชน์ได้ทั้งประชาชน และสมาชิกรัฐสภา ต้องทำให้เป็นปอดของกรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่ง ใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่สำคัญต้องพิจารณาด้วยว่าจะทำอย่างไรให้รวดเร็ว" นายโสภณ กล่าว