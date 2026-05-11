รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระราชินี-สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และฉลองพระชนมายุสังฆราช

รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช-งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ ในวาระครบ 100 ปี
วันนี้ (11 พ.ค.69) เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะต่าง ๆ ต่อเนื่อง 3 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 2/2569 (2) คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ครั้งที่ 2/2569 (3) คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ ในวาระครบ 100 ปี ครั้งที่ 1/2569 โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 3 คณะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน 3 วาระมงคล
1. การขอประทานพระอนุญาตดำเนินการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 โดยโปรดประทานพระอนุญาตตามที่เสนอ ดังนี้ 1) การกำหนดชื่อและขอบเขตการจัดงาน ดังนี้ (1) ชื่อการจัดงาน ภาษาไทย กำหนดว่า “การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569” และภาษาอังกฤษ กำหนดว่า “The Celebrations on the Occasion of His Holiness Somdet Phra Ariyavongsagatayana the Supreme Patriarch of Thailand’s 99th Birthday Anniversary 26th June 2026” (2) ขอบเขตการจัดงาน กำหนดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น 1) การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2568 เวลา 07.00 น. 2) โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 ระหว่างวันที่ 13 - 29 มิถุนายน 2569 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 3) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2569 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อีกทั้งยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและการจัดสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก งานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 ด้วย
2. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ด้วยสำนักพระราชวังได้มีหนังสือกราบเรียน นายกรัฐมนตรี แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2569 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณา ดังนี้ ชื่อพระราชพิธี ภาษาไทย : พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 และ ภาษาอังกฤษ : The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 4th Cycle Birthday Anniversary 3rd June 2026
พร้อมทั้งรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นที่ปรึกษา ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นกรรมการและเลขานุการ และการเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2569 ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น.
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ในนามรัฐบาล โดยมีขอบเขตกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2569 มีกิจกรรมสำคัญ อาทิ วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม การจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
สำหรับการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิ.ย. 2569 การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล ทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล ในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 การเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนมิถุนายน 2569 การจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน กำหนดระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2569 การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นต้น
3. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ ในวาระครบ 100 ปี โดยฝ่ายเลขานุการเห็นสมควรกำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ 100 ปี และกำหนดขอบเขตการจัดงาน ดังนี้ (1) ชื่อการจัดงาน “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ 100 ปี” (2) ขอบเขตการจัดงานระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
สำหรับการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐพิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ 100 ปี เป็นต้น
นายกรัฐมนตรีย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ 100 ปี ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ