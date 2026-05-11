“ราเชน” เข้าใจแล้ว ขอน้อมรับคำสั่งย้าย หยุดร้องเรียน-ให้ข่าว เชื่อไม่เกี่ยวหลาน รมต.

อธิบดีกรมฝนหลวงฯ เผยเข้าพบเลขา รมว.เกษตรฯ ฟังเหตุผลการสั่งย้ายแล้ว เชื่อไม่เกี่ยวหลาน รมต. แต่เป็นอำนาจผู้บริหารที่เสนอตามลำดับขั้น จึงไม่ติดใจ ขอน้อมรับ และขอยุติการให้ข่าวใดๆ รวมทั้งหยุดร้องเรียนทุกหน่วยงาน จบแล้วคือจบ
มีรายงานว่า เมื่อเช้าวันที่ 11 พ.ค. นายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว “ราเชน ศิลปะรายะ” ระบุว่า
“เช้าวันนี้ได้มาที่กระทรวงและได้พบกับท่านเลขานุการรัฐมนตรี ได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของผม และที่ผมให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจในการโยกย้ายเนื่องจากผมคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรี
“ผมได้พิจารณาไตร่ตรอง รับฟังข้อมูล จึงเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการแต่งตั้งตามที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกระทรวง โดยมีการนำเสนอตามลำดับชั้นเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามกฎหมายข้าราชการพลเรือน
“ผมไม่ติดใจ และขอน้อมรับการพิจารณาของท่านผู้บริหาร และขอยุติการให้ข่าวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว ในทุกกรณี จะไม่ร้องเรียนไปยังทุกหน่วย ขอยืนยันตามนี้ครับ จบแล้วคือจบครับ ผมเป็นข้าราชการมืออาชีพ” นายราเชน ระบุ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อเข้าไปตรวจสอบในเฟซบุ๊ก “ราเชน ศิลปะรายะ” ไม่พบว่ามีความข้อดังกล่าวปรากฏอยู่แต่อย่างใด ซึ่งอาจเป็นเพราะมีการลบข้อความ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นส่วนตัวหรือให้เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2569 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอย้ายนายราเชน จากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
คำสั่งย้ายดังกล่าวทำให้นายราเชนไม่พอใจ จึงยื่นหนังสือลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 28 เม.ย.โดยให้มีผลในวันที่ 23 มิ.ย.2569 พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกว่า ไม่สามารถตอบสนองต่อฝ่ายการเมืองได้ นอกจากนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงสาเหตุของการถูกย้ายว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่หลานรัฐมนตรีพยายามติดต่อขอเข้าพบแต่ตนไม่ให้เข้าพบ ส่วนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมายืนยันว่าการย้ายนายราเชนไม่เกี่ยวข้องกับการที่หลานของตนเองขอเข้าพบแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะนายราเชนใกล้เกษียณอายุราชการแล้ว อาจทำงานได้ไม่เต็มที่ ขณะที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรฯ มีเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนินโย และไฟป่า