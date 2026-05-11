"กรวีร์" ยันเสถียรภาพรบ.มั่นคงไร้ปัญหา ปล่อยตัว "แม้ว" ไม่สะเทือนการเมือง เชื่อมีความรู้แนะนำได้

เสถียรภาพรัฐบาลมั่นคงไร้ปัญหา! วิปรัฐบาล ชี้ปล่อยตัว ’ทักษิณ‘ ไม่สะเทือน ’การเมืองไทย‘ เชื่อเป็นคนมีความรู้ แนะนำฝ่ายการเมืองได้
วันนี้ (11พ.ค.2569) เมื่อเวลา14.00น. ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงอนาคตการเมืองไทย ภายหลังจากที่นายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการปล่อยตัวว่า ต้องรอดูท่าทีของนายทักษิณ ตนคิดว่าอดีตนายกฯเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เชื่อว่าจะสามารถทำประโยชน์ หรือให้คำแนะนำต่างๆกับฝ่ายการเมืองได้ คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไร คงต้องติดตามดูท่าทีของนายทักษิณ ว่าจะมีการเข้ามามีส่วนร่วมกับทางพรรคเพื่อไทยอย่างไร
เมื่อถามว่าฉากทัศน์การเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ไม่ เพราะขณะนี้รัฐบาลค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพมั่นคง กับการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล ที่เป็นไปได้ด้วยดี คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร