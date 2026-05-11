"อรรษิษฐ์" รูดซิปปากปมมติก.พ.ค.ชี้คำสั่งย้าย 2 อธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ปลัดมท. โบกมือ! ปฏิเสธตอบสื่อ ปมมติ ก.พ.ค. ชี้คำสั่งย้าย 2 อธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันนี้ (11พ.ค.) ผู้สื่อข่าวพยายามสัมภาษณ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีมติว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งโยกย้าย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อดีตอธิบดีกรมปกครอง ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายอรรษิษฐ์ ได้โบกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์
เมื่อผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์ นายอรรษิษฐ์ อีกครั้งว่า จะยื่นอุทธรณ์มติ ก.พ.ค. หรือไม่ นายอรรษิษฐ์ ยกมือปฏิเสธที่จะตอบคำถามอีกครั้ง ก่อนเดินตาม นายกฯ เข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล