"อนุทิน" ยันมท.ไร้รอยร้าว ชูสปิริต "สิงห์สีธงชาติ" บอกจบแล้วหลังสส.ขออภัยกำนัน-ผญบ.พัวพันค้ายา

นายกฯ ยัน "มหาดไทย" ไร้รอยร้าว ทำงานกลมเกลียว ชูสปิริต "สิงห์สีธงชาติ" บอกจบแล้ว หลัง สส.ออกมาขออภัย “กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” พัวพันค้ายา
วันนี้ (11พ.ค.) เมื่อเวลา 12.35 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยช่วงหนึ่งระบุใครที่อยู่ภายใต้ปกครองของนายกฯ จะต้องได้รับการคุ้มครองดูแล ซึ่งขณะนี้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกร้องเรียนกรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรมว่า เป็นคนละเรื่อง ตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน อย่าพยายามไปโยง มันคนละเรื่องกัน เราเข้าใจกันอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวก็เข้าใจ
เมื่อถามว่า บรรยากาศในกระทรวงมหาดไทยขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง เพราะเริ่มมีการร้องเรียน นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่เห็นว่ามีอะไรเลย เมื่อถามว่า ตอนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีปัญหา นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีปัญหาในหน้าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีทุกกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ทำงานกลมเกลียวไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่า แสดงว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นสิงห์สีเดียวกันใช่หรือไม่ ไม่มีสิงห์สีอื่น นายอนุทิน กล่าวว่า สิงห์สีแดง ขาว น้ำเงิน ขาว แดง เมื่อถามว่า สีธงชาติไทย นายอนุทิน พยักหน้ารับพร้อมกล่าว อืม
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เราพบปะหารือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สิ่งที่สำคัญคือเรื่องการขอความร่วมมือพี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ขอให้เร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดยาเสพติด การขาย การเสพให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเจ้าพนักงานปราบปรามป้องกัน ส่วนเรื่องการขนส่งขนย้าย การผลิตเป็นเรื่องของรัฐบาล เราก็แบ่งหน้าที่กันด้วยความร่วมมือและเข้าใจกัน
เมื่อถามว่า กรณี สส. อภิปรายพาดพิงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพัวพันกับการค้ายาเสพติด เป็นการบั่นทอนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คนที่ทำดี คนที่ทำหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมาย ดูแลความถูกต้องมีมากกว่าเยอะ ซึ่ง สส. ก็ออกมาขออภัยแล้ว ถ้าเขาพูดถูกคงไม่ออกมาขออภัย มันจบไปในตัวเองแล้ว