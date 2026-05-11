"อนุทิน" ยินดี "แม้ว" กลับบ้าน บอกกทม.แค่นี้มีโอกาสเจอ รู้จักเคารพไม่แปลก มองบรรยากาศการเมืองเป็นบวก

นายกฯ ยินดี "ทักษิณ" ได้กลับบ้าน ขอท่านมีเวลาเป็นส่วนตัว บอกกรุงเทพฯแค่นี้มีโอกาสเจอกันอยู่แล้ว คนรู้จัก เคารพนับถือ ไม่ใช่เรื่องแปลก มองบรรยากาศการเมืองเป็นบวก ที่ทำงานด้วยความสุจริตใจเพื่อชาติประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวล
วันนี้ (11พ.ค.) เมื่อเวลา 12.35 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษจะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรว่า ตนเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ก็ขอยินดีกับนายทักษิณ และครอบครัวด้วย วันนี้เราได้เห็นภาพนายทักษิณเดินทางกลับบ้าน ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เราต้องปล่อยให้นายทักษิณ ได้มีความเป็นส่วนตัว หลังจากนี้ยังมีเรื่องทางกระบวนการกฎหมายที่นายทักษิณยังต้องไปดําเนินการ ท่านต้องมีการปรับตัว และใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของท่าน ให้ท่านมีช่องว่างความเป็นส่วนตัว ตนดีใจที่ท่านได้ออกมา
เมื่อถามว่า มองบรรยากาศการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ก็มองทุกอย่างเป็นบวก ถ้าเราตั้งใจทํางานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ไม่มีอะไรต้องกังวล ถ้าทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน ต่อให้ผิดก็ยอมรับผิด เพราะอย่างไรก็ถือเป็นความภาคภูมิใจ ถ้าคนหลายสิบล้านได้ประโยชน์แล้วเรามีความผิดก็ยอม
เมื่อถามว่า ในฐานะที่นายทักษิณเป็นผู้บังคับบัญชาเก่า หลังจากนี้จะมีโอกาสไปพบเป็นการส่วนตัวหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า " มีอยู่แล้ว พอทุกอย่างผ่านไป กรุงเทพฯมีอยู่แค่นี้ การพบปะใคร โดยเฉพาะคนที่รู้จักกันมา เคารพนับถือกันมา ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร“