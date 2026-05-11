"แม้ว" เผย 8 เดือนจำศีลมา จำอะไรไมไ่ด้แล้ว "อิ๊งค์" โพสต์ภาพหมู่ "ครอบครัวชินวัตร" ขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่

“ทักษิณ” ถึงบ้านจันทร์ส่องหล้า บอก ไปจำศีลมา 8 เดือนจำอะไรไม่ได้แล้ว บอกสื่อนอกโล่งใจ “แพทองธาร” โพสต์ภาพครอบครัวชินวัตร ร่วมกับ “ทักษิณ” ขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจ ในวันที่แย่ แม้ตัวเองจะลำบาก - แม่ ยังเป็นเสาหลักให้พิง - อ้อมกอดอุ่น ๆ ให้ลูก
วันนี้ (11พ.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองหล้า โดยมีมวลชนเสื้อแดงจาก 50 เขต กทม.มารอรับที่หน้าบ้านทันทีที่รถมาถึงได้หยุดรถ และลดกระจกลง โดยนายทักษิณได้ยื่นตัวออกมาจากรถ เพื่อรับไหว้และโบกมือทักทายมวลชน ทั้งนี้นายทักษิณได้เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีขาว-น้ำเงิน โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวนั่งด้านข้าง
โดยสื่อมวลชนถามว่า ดีใจที่ได้กลับบ้านหรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่า ไปจำศีลมา 8 เดือน ขณะที่สื่อต่างชาติถามว่า รู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัว นายทักษิณ ได้ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศรีษะ พร้อมกล่าวว่า Relief (โล่งใจ ผ่อนคลาย)
เมื่อถามว่า 8 เดือน ได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้าง นายทักษิณ กล่าวว่า ไปจำศีลมา ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว เมื่อถามย้ำว่า ตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง แข็งแรงดีไหม นายทักษิณ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว เพียงแต่ยิ้มและยกมือไหว้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาคนในครอบครัวชินวัตร อาทิ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร รวมถึงบรรดาหลานๆ ญาติพี่น้อง ได้มารอต้อนรับนายทักษิณ ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า พร้อมกันนี้ยังมีบรรดาน้องๆ ของนายทักษิณ เข้ามารวมตัวกันในวันนี้ด้วย
ทั้งนี้ในวันที่12 พ.ค. นายทักษิณจะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อเป็นการเช็คอัพร่างกาย หลังจากถูกควบคุมตัวนาน 8 เดือน
ขณะที่เวลา 10:10 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพบนแอพลิเคชั่นอินสตาแกรม ร่วมกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนายพานทองแท้ ชินวัตร, นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์, นายปิฎก สุขสวัสดิ์, น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ, นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ พร้อมข้อความระบุว่า
“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วันนี้ คือ เรามีกันและกัน ขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลย แม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุด พ่อบอกว่า ถ้าพ่อ แย่ ลูก ๆ ยิ่งแย่กันไปใหญ่ ขอบคุณพี่ ๆ เขยสะใภ้ ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่น แม้ในรูปนี้ ไม่มีคุณแม่ แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ ที่วันนี้ อายุ 70กว่าแล้ว ก็ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิง เป็นอ้อมกอดอุ่น ๆ ให้ลูก ๆ ได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจ
สุดท้ายนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ และ พี่น้อง พรรคเพื่อไทย พี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอ มันมีความหมายกับพวกเรามากจริง ๆ ค่ะ รักจากใจค่ะ #daddyshome”
ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์ส่องหล้า หลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษ และเดินทางกลับมาถึงบ้าน