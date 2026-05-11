นายกฯมอบนโยบายกำนัน-ผญบ. ชูหลัก "เตะหมาดูเจ้าของ" ใครรังแกลูกบ้านไม่ได้ เคาะประกาศเขตภัยพิบัติ-ใช้งบแก้เฉพาะหน้าได้ทันที

"อนุทิน" เปิดทำเนียบฯมอบนโยบายกำนัน-ผญบ. ย้ำชัดด่านหน้าบำบัดทุกข์-บำรุงสุข ชูหลักการปกครอง "เตะหมาดูเจ้าของ" ใครรังแกลูกบ้านไม่ได้ ลั่น "ปล่อยให้ปชช.โดนกลั่นแกล้ง ถือว่าบกพร่องเป็นอันมาก ผิดยิ่งกว่าผิดกม.คือการทำลายความเชื่อมั่น เตือนอย่าทำตัวมีอิทธิพลทางที่ผิด ต้องเป็น "ผู้มีอิทธิพลทางคุณงามความดี" สั่งลุยยาเสพติด ขอแจ้งลงทะเบียนรับสิทธิ์ 'ไทยช่วยไทยพลัส' กระตุ้นศก.ฐานราก ไฟเขียวท้องถิ่นประกาศเขตภัยพิบัติ-ใช้งบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที
วันนี้ (11พ.ค.) ที่ทำเนียบฯ เวลา 11.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยภายหลังการมอบนโยบายฯ นายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้จัดงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายว่า ขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกท่านสู่ทำเนียบรัฐบาลของพวกเรา ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากมากที่ได้มีโอกาส เรียนเชิญท่านทั้งหลาย ให้มาร่วมพบปะกันในวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เท่าที่ทราบมาน่าจะเป็นครั้งแรก เพราะปกติ นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนละคนกันไม่กล้ามาขอใช้ที่นี่ถ้าเป็น มท. 1 แต่กระทรวงมหาดไทยคับแคบสถานที่ไม่อำนวยที่จะพบไม่เช่นนั้นก็ต้องไปพบกันที่เมืองทอง ศูนย์ประชุมต่างๆ ซึ่งไม่สะดวกหลายๆอย่าง ตนได้หารือกับทีมงานกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเป็นโอกาส อันดี รัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามารับ ตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อเร็วๆนี้
สิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งมีความหมาย ต่อการบริหารคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกฯ ทั้งหลาย ตนเลยมีดำริขึ้นมาว่า ถ้าอย่างนี้ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านมาประชุมที่นี่ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าที่อื่น ท่านทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งนโยบายต่างๆ จะต้องถูกขับเคลื่อนออกจากสถานที่แห่งนี้
วันนี้ได้ฟังประธานกล่าวแนะนำพวกท่าน ส่วนใหญ่ที่มาเป็นตัวแทน พวกตนมีความคุ้นเคย กับหลายๆท่านอยู่แล้ว ท่านเป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับสังคม การปกครองของไทยมาเป็นเวลานาน มีหน้าที่สำคัญในการดูแล สารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนหรือเรียกว่าราษฎร ในคำที่เป็นทางการ หน้าที่ของเราคือ กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายคือประการด่านแรกเป็นบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่เวลาพี่น้องประชาชนประสบความทุกข์ หรือต้องการที่พึ่ง ท่านคือคนที่พี่น้องประชาชนจะนึกถึง และไปหา ดังนั้นหน้าที่ของท่านคือเป็นที่พึ่งพิงของราษฎร เพราะไปหาท่านก่อนมาหาพวกตนอีก ฉะนั้นผมก็มีหน้าที่ที่จะทำให้ท่านได้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ ท่านยังต้องทำตัวเป็นคนกลางระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชน และช่วยเหลือในอำเภอ และรับผิดชอบการบริหารงานระดับท้องที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด้วยภารกิจเช่นนี้ขอให้ ท่านเชื่อว่า ท่านมีความสำคัญกว่าพวกผมมากจริงๆไม่มีพวกท่าน ต้องเรียกว่า พวกผมคงแค่เป็นง่อยเลยทีเดียว สิ่งเหล่านี้ เราจึงต้อง มีการพบปะกัน บ่อยครั้งซึ่งจริงๆก็พบกันบ่อยครั้งอยู่แล้ว จะเห็นทุกคนในช่วงเวลานอกราชการวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไม่ได้คิดไปไหน ไปเที่ยวก็ไม่สนุก เพราะมีอะไรค้างคาอยู่ในหัวเยอะแยะ อย่างกระนั้นเลยไปหาชาวบ้านดีกว่าไปหาพื้นที่ที่ให้โอกาสเราเข้ามาทำงานในที่นี้ ไปหาท่านทั้งหลายที่ให้ความมั่นใจให้พวกผมได้เข้ามาทำงานและได้ไปเห็นปัญหา และความเป็นไปในพื้นที่ ในท้องที่ ที่เป็นที่มาของพวกเรา ฉะนั้นเวลาลงพื้นที่เมื่อไหร่
ตนก็ได้พบกับพวกท่านเสมอและถ้าท่านสังเกตไม่มีครั้งไหนเลยที่พวกเราไม่เข้าไปทักทายท่านอย่างใกล้ชิด และพูดคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงาน กันนั่นคือโอกาสเดียวที่พวกผมจะได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ซึ่งมาจากปากของคนที่เป็นคนกลาง ระหว่างที่น้องประชาชนกับผู้บริหารประเทศบทบาทนี้เป็นบทบาทที่สำคัญมาก
นอกจากนี้พวกนี้มีการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเยอะแยะสังคมมันเปลี่ยนไป ตนก็ต้องขอวิงวอนให้พวกท่านได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎหมายเบื้องต้น ในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้องถึงขั้นเรียนจบนิติศาสตร์หรือเนติบัณฑิต หากท่านไม่มีเวลา แต่กฎหมายเบื้องต้นกฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่จะต้องดูแลสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมือง ท่านก็ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเอาไว้ เพราะเราต้องใช้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขในท้องถิ่นในพื้นที่ของเรา ตนก็ต้องอาศัยพวกท่านในการใช้กฎหมายปราบผู้มีอิทธิพล แต่ท่านต้องไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเองนะ แต่ต้องเป็นผู้มีอิทธิพลทางคุณงามความดีให้กับพี่น้องประชาชน คำว่าผู้มีอิทธิพล ตนไม่อยากใช้คำนี้ ว่าเป็นสิ่งไม่ดีท่านทั้งหลายมีอิทธิพลต่อผม เสนออะไรมา ถ้าพวกผมไม่ยอมรับฟัง ผมจะอยู่ได้หรือไม่ก็คงอยู่ไม่ได้ นี่ถือว่ามีอิทธิพลจะเป็นอิทธิพลในทางที่ดี ถ้าพูดง่ายๆท่านต้องมาช่วยผมปราบมาเฟีย คำว่านักเลงในเชิงที่ดีก็มีเมื่อวานผมถึงใช้คำว่าปราบกุ๊ย บาปอันธพาล ใช้คำว่าอันธพาลดีกว่า เพราะอิทธิผลใช้ในทางที่ดีได้ ฉะนั้นจากนี้ไป ขอให้ท่านได้ช่วยกันเป็นมือเป็นไม้อีกแรงหนึ่ง นอกจากช่วยประชาชนในเรื่องโอกาสรายได้ เรื่องทำกิน เรื่องการ อำนวยความยุติธรรมอะไรต่างๆเราต้องคอยปกป้องพวกเขาด้วย ช่วงหลังๆข่าวมากมายรายงานคดีกรณีเหตุที่มันเกิดขึ้นคือ ผู้มีกำลังมากกว่า ข่มเหงผู้มีกำลังน้อยกว่าคือประชาชนของพวกท่าน
"ฉะนั้น สุภาษิตเตะหมาต้องดูเจ้าของ พวกท่านต้องจำไว้ใครมาทำร้ายคนในปกครองของท่านก็คือทำร้ายท่าน ถูกไหมครับ พี่น้องประชาชนของเรา เป็นคนที่มีพระคุณ เป็นคนที่ให้โอกาสเรามาทำงานเช่นนี้ เพราะอะไร เพราะเขาต้องการให้ท่าน นอกจากแก้ไขปัญหาให้แล้วยังต้องคุ้มครองเขาด้วยความปลอดภัย สวัสดิภาพทั้งหลาย ฉะนั้นใครจะมาข่มเหงรังแกไม่ได้ผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน ท่านคงเห็น ตัวผมเอง ถ้าเขาไม่ใช่เป็นคนผิดใครจะมารังแก ข่มขู่ กลั่นแกล้ง คนที่ได้ชื่อว่า อยู่ในปกครองของผม บังคับบัญชาของผม ผมต้องเต็มที่ ผมอยากให้ท่านได้ช่วย นี่คือสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ของการเป็นนักปกครอง และเอกลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย ถ้าเราปราศจากซึ่งสิ่งเหล่านี้เราปล่อยให้ประชาชนของเราโดนกลั่นแกล้ง โดนทำร้าย โดนริดรอนโอกาส อันนี้ต้องถือว่าเรามีความบกพร่องเป็นอันมาก ไม่ใช่ต่อหน้าที่ของเรา มันเป็นความบกพร่อง ที่เราไม่สามารถตอบสนองความศรัทธาของประชาชนที่เลือกให้เราเข้ามาดูแลพวกเขาได้ อันนี้ผิดยิ่งกว่าต่อให้ผิดกฎหมายก็ยังไม่ผิดเท่ากับผิดต่อการไปทำลาย ความเชื่อมั่นของเขาที่มีต่อพวกเรา อันนี้ขอกราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพ หลักการในการทำงานการปฏิบัติงานของผม ตั้งแต่สมัยที่ไม่ได้อยู่ในราชการ จนมาอยู่ในราชการผมยึดหลักนี้ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ฉะนั้นอยากจะให้ท่านได้ถือแนวทางนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านและจะได้เป็นที่ภาคภูมิใจ ของคนที่มอบความไว้วางใจให้กับท่าน" นายกรัฐมนตรีกล่าว
สำหรับการมอบนโยบายในวันนี้ ขอเน้นย้ำแนวทางสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้ท่านได้ดำเนินการต่อไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งที่เป็นพื้นฐานและต้องทำตลอดเวลา หรือที่เรียกว่า การ์ดเราต้องไม่ตกคือการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ผมดีใจมากเมื่อกี้ประธาน ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งแรก โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกคน ประกาศเป็นศัตรูกับขบวนยาเสพติดถือว่าสบายใจในระดับหนึ่ง เราต้องทำให้ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนเป็นหมู่บ้านสีขาว เพราะทางฝั่งความมั่นคง ทางตำรวจ ทหารปปส. หวังให้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เรื่องยาเสพติด ถ้ามันเข้าชุมชน เข้าหมู่บ้านไม่ได้เรื่องการลำเลียงขนส่งเป็นหน้าที่พวกผม ท่านไม่ต้องกังวลผมอนุมัติทั้งงบประมาณอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่ให้กับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่ ผมไม่สามารถควบคุมดูแลใกล้ ชิดได้คือชุมชน คนที่ดูแลก็คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้เร่งรัด และใช้ความเข้มงวดในการป้องกันปราบปรามเพื่อแก้ไขปัญหาของยาเสพติดในพื้นที่ของเราด้วย
ส่วนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแก้อันนี้ได้ อีกเหตุก็มาอีก ทั้งนี้เรามีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพในการวางแผนป้องกันเยียวยา สิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกคนได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เราสนับสนุนอย่างเต็มที่การดำรงความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนให้มั่นใจว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองดูแลจากพวกเรา เรื่องสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติอะไรต่างๆกระทรวงมหาดไทยมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านในฐานะที่เป็นผู้บริหารลำดับแรกลำดับต้นสามารถประกาศภัยพิบัติอยู่ในท้องถิ่นของท่านได้ไม่ต้องรอผู้ว่าราชการจังหวัด กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณที่จะทำให้ท่านได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของท่าน
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้หารือกับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามรายงานที่ได้รับจากพวกท่าน พอประกาศไปใช้ไป แก้ปัญหาเสร็จ ภัยพิบัติไป สตง.มา ผมได้หารือกับผู้ว่าสตง.อย่างจริงจัง นำสิ่งที่เป็นความกังวลข้อกังวลของท่านไปหารือ โดยบอกว่าท่านครับเวลามีปัญหาแบบนี้จะมานั่งตรวจ นั่งเช็คน้ำท่วมบ้านมิดเพดานแล้วดินถล่ม โคลนถล่มฝนตกหนักถนนขาดทางขาด ท้องถิ่นไม่มีเวลาประเมินสถานการณ์ เผลอๆติดต่อผู้ว่านายอำเภอยังไม่ได้เวลาเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ผมได้รับคำยืนยันจากผู้ว่าฯสตง.มาว่า ท่านดำเนินการได้เลย แต่เจตนาต้องสุจริต การกระทำต่างๆอธิบายได้ว่า เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทางผู้ว่าสตง.บอกว่า ของพวกนี้ประเมินได้และดูได้สิ่งที่ท่านทำไปเกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหรือเปล่า งบประมาณที่ใช้ไปเมื่อนำมาเทียบกับภารกิจ สิ่งที่ท่านได้ดำเนินการไป สตง.เขาประเมินได้หมด ฉะนั้นตรงนี้ขอให้ท่านได้ วางใจ ผมได้แจ้งไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุเช่นนี้ ขอให้สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อไปยังท้องถิ่น ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งบางกรณีกว่าจะพิมพ์เสร็จน้ำท่วมมิดบ้านรอไม่ได้ รอไม่ได้หรอก ฉะนั้นท่านสามารถที่จะใช้ดุลพินิจของท่าน ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นผู้นำองค์กรผู้นำชุมชนระดับนี้แล้ว ทราบดีว่าตรงนี้ทำแล้วอธิบายได้และท่านก็ทราบดีเช่นกัน ถ้าทำแบบนี้ถ้าทำด้วยเจตนาที่ไม่สุจริตแบบนี้ใครก็จับได้ ระบบการตรวจสอบทุกวันนี้ไม่มีใครหลอกใครได้และผมยืนยันถ้าท่านทำด้วยความถูกต้องด้วยเจตนารมณ์ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน รัฐบาลจะไม่ให้ใครมาเอาความผิดกับท่านได้ ถ้าสิ่งที่ท่านทำเป็นสิ่งที่สุจริต เพราะถ้าทำผิดทีเดียวระบบการปกครองของประเทศนี้จบสิ้น ช่วยเหลือชาวบ้านในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือที่สุดไม่ได้ แล้วจะมีรัฐบาลไว้ทำไม จะมีกระทรวงมหาดไทยไว้ทำไม จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้ทำไม จะไปต่างอะไรจากการเป็นลูกบ้าน ฉะนั้นตรงนี้ขอให้ท่านได้เตรียมตัวไว้ตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้ว เดือนพฤษภาคม ฝนถล่มยับเลย ทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งที่เราได้วางแผนการป้องกันทั้งหลายไว้ แต่ก็อาจจะมีส่วนที่อยู่นอกเหนือ สิ่งที่เราได้วางแผนไว้เกิดขึ้นได้โดยกระทันหันเช่นกัน ฉะนั้นตรงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายวางแผนเผชิญเหตุต่างๆให้เรียบร้อยอย่าให้ประชาชนมีความเดือดร้อน
นอกจากนี้เรื่องอาชญากรรมขอให้ท่านได้มีหูตากว้างไกลเท่ากับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ อย่างการค้ามนุษย์ การหลอกลวงออนไลน์ อย่างเช่นสแกมเมอร์ ประเทศไทยเราขึ้นชื่อว่า รัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามระบบการดำเนินการของสแกมเมอร์ อาชญากรรมสแกมเมอร์อย่างจริงจังและเข้มงวด เรายึดทรัพย์มาเกือบ 40,000 ล้านในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม มาจนถึงปัจจุบัน อันเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือ จากทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เพราะสแกมเมอร์นี้ ถ้าเป็นหลอกชาวบ้านได้เข้าถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัว คำว่าชาวบ้านในที่นี้พวกที่โดนสแกมเมอร์หลอกไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านทั่วไป ข้าราชการเก่าๆโดนไปหลายคนเงินบำเหน็จบำนาญที่สะสมไว้หมดไปกับสแกมเมอร์ จะไปบอกว่าเขาโลภก็ไม่ได้ เพราะพวกสแกมเมอร์ทุกวันนี้ มีวิธีการโน้มน้าว มีเทคโนโลยีและมีสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าทำแล้วเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือและสามารถที่จะได้รับรายได้คืนมาคุ้มค่ากับทุนที่ใส่ลงไป ส่วนใหญ่ก็เรียบร้อยทุกราย ดังนั้นเราต้องตัดไฟแต่ต้นลม พวกผมก็ไปปราบขั้นตอนต่างๆเครือข่ายต่างๆแต่ขอให้ท่านได้บอกกับชาวบ้านของพวกเราว่ามันไม่มีหรอก เรียกว่า "สามล้อถูกหวย" เป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นตรงนี้ ฝากให้ทุกท่านได้มีหูตากว้างไกลิช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ให้เขารู้ทันปกป้องตนเองและครอบครัวจากการถูกหลอกลวง
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนขอให้ส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เดี๋ยวต้นเดือนจะมี ไทยช่วยไทยพลัส ออกมา ท่านก็ต้องแจ้งพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ไกลไปขึ้นทะเบียน มันจะต้องมีวิธีการไปลงทะเบียน เพื่อที่เขาจะได้รับโครงการ ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่คนละเครื่องพลัสแล้ว เพราะเป็น 60 ต่อ 40 พี่น้องประชาชนออก 40% รัฐสมทบ 60% จึงเป็นคำว่าไทยช่วยไทยพลัส ไม่ใช่คนละครึ่งพลัส ซึ่งหวังว่าเงินเหล่านี้จะช่วยเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นและได้ของมากขึ้นใช้เงินที่ลดลง รัฐมีส่วนร่วมประชาชนมีส่วนร่วม ทำให้ทุกคนอยู่ในระบบการเงินที่ถูกต้องทั้งการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายจะต้องอยู่ในระบบ ในเรื่องของการเสียภาษีหรือการทำทุกอย่างที่มีความโปร่งใสก็จะเกิดขึ้น ซึ่งต้องมีวินัยในเรื่องของการใช้เงินให้กับพี่น้องประชาชนและเท่าที่ดูมาจากการ ที่ดำเนินนโยบายคนละครึ่งพลัส เมื่อเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้ว เห็นว่าประชาชนพึงพอใจ มีความสนุกในการใช้และเป็นการเพิ่มเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเป็นระดับแสนล้านเลย เราก็ต้องเชื่อว่าถ้าเม็ดเงินก้อนนี้เข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วมันจะมีการกระตุ้นให้เศรษฐกิจทั้งหลายเงินหมุนเวียนในระบบดีขึ้นเที่ยวนี้เราจะออกเป็น 2 ช่วง คราวที่แล้วเราออกเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 2,000 บาท ก็เท่ากับ 2,000 ใช้ได้ 4,000 บาท แต่เที่ยวนี้เราจะออกเป็น 4,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนของพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาท 4 เดือน โดยสัดส่วนเป็น 40 ต่อ 60 เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มมากขึ้น จึงฝากให้ท่านทั้งหลายไปเร่ง ซึ่งบางคนบอกว่าขี้เกียจออกมา และอาจจะคิดว่าจะได้สักเท่าไหร่ แต่พอมีการระดมเงินมาใช้จ่าย นี่เรียกว่าเป็นการร่วมกันกระตุ้น ไม่ใช่รัฐกระตุ้นฝ่ายเดียว ประชาชนก็เป็นตัวเริ่มด้วย หากประชาชนไม่จ่ายรัฐก็ไม่ต้องจ่าย ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นการร่วมมือกันในการทำให้เศรษฐกิจคนไทย เกิดการกระตุ้นและจะนำไปสู่ความเข้มแข็งในที่สุด
ส่วนเรื่องไทยช่วยไทย เรื่องการลดค่าใช้จ่าย ทุกอำเภอตอนนี้เราได้จัดให้มีการนำสินค้าราคาต่ำกว่าตลาดทั่วไป ขาย ลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน รบกวนลูกพี่ผมทั้งหลายในห้องนี้ ให้บอกชาวบ้านบางทีขวดน้ำปลาขวดเหมือนยี่ห้อที่ใช้อยู่ที่บ้าน แต่ชื่อเป็นอีกชื่อไม่ใช่ของปลอมนะ แต่เหมือนกันเด๊ะ ซึ่งเขาเอา ค่าการตลาดออกไป เป็นการลดต้นทุน เอาแบรน์ออกไปลดการค่าโฆษณาออกไป ซึ่งทางผู้ประกอบการก็มาช่วยบรรจุขวดขาย โดยไม่ต้องใส่ยี่ห้อ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมไปขอความร่วมมือ แยกเป็นของแล้วมาขาย โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนในเรื่องการสร้างมูลค่าการตลาดจึงขายให้ได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาทั่วไป 20 ถึง 30% บางอันถึง 50% ส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 20% ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ตอนแรกจะขายเป็นเทศกาลๆ แต่ตอนนี้เห็นว่าจำนวนมีมากพอ ความร่วมมือมีมากพอก็ได้มาหารือกันระหว่าง 2 กระทรวงคือกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงพาณิชย์บอกทุกอำเภอได้หรือไม่ เพราะอยากจะไปทุกหมู่บ้านทุกชุมชน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองบอกว่าทุกอำเภอได้เลยทำได้เลย ซึ่งจะระดมเข้าไปจริงๆเปิดตัวไปแล้ว แต่เราจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าวิกฤตการณ์จะคลี่คลายไป เมื่อไปถึงชุมชนจะใช้ระบบรถพุ่มพวง นำสินค้าตรงนี้ใส่รถพุ่มพวงขับไปในตำบล สัก 10-20 หมู่บ้าน เพื่อให้ลงไปถึงประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งพวกเราคือทุกอย่างของชาวบ้าน ดังนั้นต้องฝากไปบอกชาวบ้านให้ออกมาซื้อเพราะราคาถูกกว่าอย่างแน่นอน โดยที่คุณภาพของสินค้ามีความเหมือนกันทุกอย่าง ตนก็ไปซื้อเป็นตัวอย่างมาและใช้จริงๆประเภทของใช้อุปโภค บริโภค น้ำมันพืชผมซื้อกลับบ้านและบอกแม่บ้าน แม่ครัวว่าเป็นยังไง เขาบอกเป๊ะเหมือนเป๊ะ ไม่ต้องดูยี่ห้อใส่ลงไป มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเหมือนกันหมด ฉะนั้นตรงนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมาก
ส่วนสถานการณ์บ้านเมืองขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันเต็มที่ในการดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของเรา เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ขอให้ ท่านได้มีการติดต่อสื่อสารได้กับนายอำเภอ แต่อยากจะให้สื่อสารกับผู้ว่ารราชการจังหวัดได้ด้วย โดยตนจะจัดมีการประชุมร่วมกันบูรณาการการทำงาน ภายใน 2 สัปดาห์จากนี้แต่บังเอิญช่วงนี้มีการประชุมและการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง แต่จะเร่งจัดให้ผู้ว่าและผู้การ ตำรวจได้พบกันและร่วมมือกันในการสร้างความสงบสุข สร้างความปลอดภัยกำจัดโจรผู้ร้าย กำจัดอาชญากรรม ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งวันนี้ทำได้ เดี๋ยวท่านงงอีก สมัยก่อนทำไม่ได้ ดูแลนายอำเภอ ดูแลผู้ว่าฯ แต่ไม่ได้ดูแลตำรวจ คนละหน่วยงานกัน คนละคนกัน
"วันนี้ท่านใช้ประโยชน์ผมให้เต็มที่ วันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลตำรวจและความมั่นคงด้วยตัวเอง กระทรวงกลาโหมก็อยู่กับผมท่านมีความต้องการที่จะใช้ความช่วยเหลือจากกองทัพ ผมก็สั่งการได้ ฝ่ายปกครอง ปีนี้ปีที่ 3 ในมหาดไทยแล้วจำนายอำเภอได้แทบทุกคนแล้วเป็นพี่เป็นน้องกัน เจอหน้าเจอตาเรียกชื่อเล่นกันแล้ว ฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านไม่ใช้ประโยชน์จากผมตรงนี้ เราก็ปล่อยให้โอกาสมันเสียไป ผมก็ต้องใช้โอกาสที่ผมสามารถดูแลเรื่องความมั่นคงทั้งหมดของประเทศได้ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสงบให้กับประเทศให้กับท่านได้อย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ ในทุกอำนาจที่ผมมีเช่นกัน ดังนั้นเราสามารถที่จะรวมบูรณาการความร่วมมือต่างๆได้เพื่อพี่น้องประชาชนล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกทั้งนั้น ผมขอจากท่านอย่างเดียวคนข่มเหงคนไม่ได้ในยุคนี้ ต้องขอจริงๆ โอ้โหพี่น้องประชาชนโดนภัยจากเศรษฐกิจ โดนภัยพิบัติภัยธรรมชาติ โดนเรื่องโอกาสทำมาหากินแล้วยังมาโดนข่มเหงอีกอันนี้เหลือที่จะรับได้ เกิดไม่ได้เลยนะครับ ตรงนี้ทางกระทรวงมหาดไทย รับทราบความตั้งใจของผมเป็นอย่างดีและผมทำงานแบบตามงาน ผมไม่ใช่สั่งแล้วหาย ผมจี้เลยผมลงไปดูเอง ท่านไม่ต้องห่วงรายงานมา ผมก็ลงพื้นที่ไม่ใช่ไม่เชื่อ แต่ต้องเห็นกับตา เผื่อที่จะไปสนับสนุนอะไรหรือภารกิจ ให้มีความสมบูรณ์ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่านี้อีก โดยเมื่อวานได้ไปดูของเถื่อน ที่ระนอง ถึงขั้น ไปดูในลังไม้ มีของจริงหรือไม่ เดี๋ยวจะโชว์ตารางแต่ของเอาออกไปหมดแล้วผมยกทีละลังก์ โชคดีที่ยกไม่ขึ้น แสดงว่าของยังอยู่ ของเครื่องแรงงานตีราคามา 50 ล้านไปดูจริงๆเมื่อวานไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน ที่ตรวจจับยึดได้ ที่ระนอง เขาบอกไม่ใช่ของเถื่อนเป็นสินค้าที่รอส่งผ่านแดนไปพม่า จึงหันไปถามอีกหน่วยงานบอกว่าส่งไม่ได้ ต้องรออนุมัติก่อนให้เข้า ถ้ามาอ้างกันแบบนี้ก็ไปได้ เพราะคุณต้องมีใบอนุญาตนำเข้าสินค้าก่อนถึงมาสั่งสินค้าเหล่านี้ ไม่ใช่มาสั่งก่อนแล้วเอามาจริงๆเอาออกจากคอนเทนเนอร์ไม่ได้ ถ้าเป็นสินค้าผ่านแดน เพราะที่เข้ามาไม่เสียภาษีก็ต้องอยู่ในคอนเทนเนอร์ต้องอยู่ในคลังสินค้าให้เวลาไม่เกิน 30 วันในการส่งออกเมืองนอกและเขียนด้วยว่าถ้าส่งไม่ได้ภายใน 30 วันก็ต้องตกเป็นของรัฐ แต่นี่ต้องอยู่ในคลังสินค้า ฟรีโซน แต่นี่เอาออกจากคอนเทนเนอร์เรียบร้อยไปกองแยกประเภท มีตั้งแต่กระทะไฟฟ้า ตู้แช่ ยาเส้นที่เอาไว้เคี้ยว ไม่มีสรรพสามิต และที่แย่ที่สุดมีวิตามิน อีกหน่อยพวกท่านเป็นดิบวิตามินต้องดูด้วย ถามหลายๆรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง ผมเห็นมาแล้ว เก็บไว้ข้างๆ ปั๊มน้ำ วิตามินบี 6 เอาไว้ฉีด ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นไปตามคลินิกต่างๆโอเคพวกเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ใครใช้ก็ประชาชน ถ้าไปหลงโฆษณาชวนเชื่อ มาดิบวิตามินได้ ทำแล้วร่างกายสดชื่นร่างกายแข็งแรง ถ้าไปเห็นว่าถูกเก็บยังไง ผมว่าแย่เลย ไม่ได้เก็บในห้องรักษาอุณหภูมิแต่เก็บอยู่ในโกดัง อากาศร้อน เท่าที่เราสัมผัสได้ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น เพราะเรายังมีคนที่เห็นแก่ตัว ขาดความสำนึกรับผิดชอบในประเทศเราอีกเยอะแล้วใครจะปราบคนเหล่านี้ได้ ก็พวกเรานี่แหละคนอื่นปราบไม่ได้หรอก ผมไปนั่งฟังเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย นั่งติดกับผบ.ตรรัฐมนตรีช่วยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปฟังชาวบ้านบอกถูกข่มเหง ถูกทุบรถ ถูกข่มขู่สารพัด ถูกโทรศัพท์ก่อกวน ผมก็บอกว่าถ้าแบบนี้พวกเรามานั่งก็ไร้ค่าจริงๆ คนที่ทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่นักเลง ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล คนแบบนี้เป็นส่วนเกินของสังคมและคนที่จะจัดส่วนเกินเหล่านี้ได้ก็คือพวกเราเท่านั้นเองไม่ใช่ใครอื่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน
"คำว่ากำนันสมัยก่อนเป็นอย่างไร คนกลัวไหม ตอนนั้นกลัวหมด แต่เดี๋ยวนี้ยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคดิจิตอล คนดีไม่ต้องกลัว แต่คนชั่วต้องกลัวกำนัน เราต้องทำอย่างนั้นให้มันเห็น ผมดูหน้าแต่ละท่านคนชั่วต้องกลัวหมด ผมยังกลัวเลย เดี๋ยวคนก็จะบอกถ้าผมกลัวผมก็ชั่ว แต่ไม่ใช่ผมกลัวความดีของพวกท่านและเห็นความตั้งใจของพวกท่าน เราก็มีความคิดเหมือนกัน ฉะนั้นขอให้เราได้ทำความเข้าใจกันแบบนี้ จริงๆวันนี้อย่างที่บอกมาอ่านเป็นนโยบายอะไรต่างๆท่านทราบอยู่แล้ว พิมพ์แจกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบส่งไลน์เข้าไป แต่ผมถือว่ามาเป็นการกระชับความสัมพันธ์ พบหน้าคาดตากันอีกครั้งแนะนำตัวเองกับรัฐบาลใหม่ หน้าที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำตามความรับผิดชอบ ลงนามในหนังสือออกนโยบาย แต่ในเรื่องความสัมพันธ์ขอให้เรามีความใกล้ชิดต่อกัน วันนี้จึงได้เรียนเชิญทุกท่านมาประชุมกันที่นี่ ได้เห็นว่าทั้งหมดท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทำความบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน มันไม่มี อะไรยากไปกว่านี้ ถ้าเราทำงานกันด้วยความเข้าใจและยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง จริงๆคำปฏิญาณ ผมอยากจะอ่านด้วย วันนี้ไม่รู้ว่าจะปฏิญาณ ไม่เช่นนั้นจะตะโกนร่วมกัน ผมขอเกาะคำปฏิญาณไปกับพวกท่านด้วยก็แล้วกัน และเชื่อว่า เมื่อสักครู่ ที่ปฏิญาณกัน เรามีเป้าหมายเดียวกันมีความสำนึกความรู้สึกเช่นเดียวกัน และวันนี้ขออนุญาตเลี้ยงข้าวมาแล้วก็ต้องกินข้าว ไม่ใช่มาแล้วอ่านเสร็จข้าพเจ้าขอเปิดงาน บัดนี้เป็นต้นไปแล้วไม่เจอกัน เดี๋ยวอยู่กันตรงนี้ และยังมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านประชุมเสร็จก็จะรีบวิ่งลงมาร่วมรับประทานอาหารด้วย รวมถึงเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถ้าสงสัยเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างไร เรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆที่คาอยู่ จะมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ขอให้ถามได้อย่างเต็มที่ รวมถึงรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมไม่ได้เลี้ยงข้าวมาเป็นปีแล้ว เดี๋ยวเราจะนั่งคุยกัน เดี๋ยวจะต้องมีไอเดียอะไรบรรเจิดขึ้นมา ไม่พอใจตรงไหนก็ด่าได้ แต่ให้เป็นการสร้างสรรค์ ซึ่งตนคิดว่านี่เป็นการทำงานแบบพี่ๆน้องๆ แต่เป้าหมายคือพี่น้องประชาชน ฉะนั้นเราต้องทำตรงนี้ และสร้างความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อน ผมก็มีเท่านี้