ปชน.จี้รัฐบาลทำด่วนในสัปดาห์นี้ ยืนยันร่างแก้ไข รธน.-รับรองสูตร CARE - ดึง 7 ร่างกฎหมายเข้าสภาก่อนเส้นตาย

“ณัฐพงษ์” จี้ ครม.เร่งเคาะ 3 เรื่องด่วนในสัปดาห์นี้ ยืนยันร่าง แก้ไข รธน. – ออกกฎกระทรวงรับรองสูตร CARE - จี้รัฐบาลดึง 7 ร่างกฎหมายเข้าสภาก่อนเส้นตาย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ 3 เรื่องสำคัญภายในสัปดาห์นี้
1 ครม. ต้องยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 ทั้ง 2 ฉบับ กลับเข้าสู่การพิจารณาของสภา ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติไม่ยืนยันให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ส่งผลให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไปตามมาตรา 147 และต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด บัดนี้วันที่ 14 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ถือเป็นโอกาสสุดท้ายที่รัฐบาลจะยืนยันให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับของพรรคภูมิใจไทยและฉบับของพรรคประชาชน กลับเข้าสู่การพิจารณาของสภา พร้อมกล่าวเน้นย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะสะท้อนความจริงจังในการแก้รัฐธรรมนูญและสะท้อนการแสดงความเคารพต่อเจตจำนงของประชาชนกว่า 21 ล้านเสียง ที่เคยลงประชามติเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่
2. เรียกร้อง ครม. รับรองกฎกระทรวงรับรองสูตร CARE
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ตนติดตามเรื่องกฎกระทรวงรับรองสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพแบบ CARE (Career Average Revalued Earnings) ซึ่งกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมขอให้ออกกฎกระทรวงรับรองภายใน 15 วัน
ในครั้งนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รับปากว่าเห็นด้วยในทางหลักการและจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว แต่ปัจจุบันผ่านมากว่า 2 สัปดาห์แล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าใดปรากฏให้เห็น ณัฐพงษ์จึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีดำเนินการโดยไม่ชักช้า เพราะนี่คือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนหลายล้านคนรอคอยอยู่
3. เร่ง ครม. ยืนยัน 7 ร่างกฎหมายก่อนเส้นตาย 12 พฤษภาคม
นายณัฐพงษ์ กล่าวเตือนว่า มีร่างกฎหมายของพรรคประชาชนที่ค้างมาจากสภาชุดก่อน จำนวน 7 ฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องลงมติยืนยันภายในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคมนี้ มิฉะนั้นร่างทั้งหมดจะตกไปโดยอัตโนมัติและต้องเริ่มต้นกระบวนการนิติบัญญัติใหม่ทั้งหมด
ร่างกฎหมายทั้ง 7 ฉบับประกอบด้วย พ.ร.บ. PRTR ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ, พ.ร.บ. โรงงาน สำหรับควบคุมโรงงานก่อมลพิษสูงด้วยระบบใบอนุญาตรายปีและประกันสิ่งแวดล้อม, พ.ร.บ. นิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่า, พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน เพื่อปรับชั่วโมงทำงานและวันลาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล, พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร เพื่อปฏิรูปศาลทหารและขยายสิทธิประชาชนในการฟ้องคดี รวมถึง ร่าง พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มบทบาทครูในการมีส่วนร่วมตัดสินใจด้านการศึกษา