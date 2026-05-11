“เท้ง” จี้รัฐบาลทำตามเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญ อย่าเอากรณีร่างฯ เดิมไม่ผ่านสภามาเป็นข้ออ้าง

“เท้ง” ตอกรัฐบาลถ้ามาจากประชาชนจะปฏิเสธเสียงประชามติไม่ได้ อย่าเอากรณีร่างเดิมไม่ผ่านสภามาเป็นข้ออ้าง ยินดี หาก “ทักษิณ” ออกคุกแล้วอาสาช่วยการเมือง ย้ำกระบวนการยุติธรรมไทยต้องคุ้มครองผู้เห็นต่างทางการเมืองทุกคนอย่างเสมอภาค
วันที่ 11 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวภายหลังการประชุม ครม.เงาครั้งที่ 2 ถึงกรณีที่รัฐบาลจะมีการประชุม ครม.พรุ่งนี้ ซึ่งอาจจะเป็นวันที่สามารถเปลี่ยนใจ ครม.เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ จะส่งสารไปยัง ครม.อย่างไร ว่า คนที่นิยามตนเองว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่สามารถปฏิเสธเสียงประชามติที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศได้ลงความเห็นว่า อยากให้มีการเดินจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อย่างน้อยหากรัฐบาลมีความจริงใจปล่อยให้กลไกในรัฐสภาตัดสินเอง ตกลงแล้วรัฐธรรมนูญร่างเดิมจะผ่านหรือไม่ผ่านสภาฯ ชุดนี้ ไม่ควรเอามาเป็นข้ออ้างทั้งที่ตนเองอาจจะมีวาระแอบแฝงในใจบางอย่าง แล้งเป็นข้ออ้างในการปัดตกในชั้น ครม.โดยสรุปหากรัฐบาลจริงใจและเคารพประชาชนจริง ควรจะต้องนำร่างเดิมกลับมาพิจารณาต่อในสภาฯ ชุดนี้
ส่วนฉากทัศน์ทางการเมือง หลังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษ แล้วอาจจะลงมาเล่นการเมืองหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สำหรับตนเองถ้าคนที่เป็นนักการเมืองหรือคนที่เข้ามาทำงานการเมืองเพื่ออาสารับใช้พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดี และเป็นมุมมองที่ดีที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ ตนเองไม่อยากให้ยึดติดกับตัวบุคคล และก็เคยให้แถลงข่าวไปหลายครั้งแล้ว จริง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนยังต้องอยู่ในคุก ซึ่งคำถามต่อมาคือเราจะมีส่วนร่วมในการผลักดันในกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างไร ที่ทำให้อีกหลายคนที่ศาลเองยังไม่ได้ตัดสินว่ามีความผิดในตามหลักที่มีการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญเองหรือในกฎหมายฉบับนี้ ที่ต้องสมมุติฐาไปก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ จะทำอย่างไรที่ให้กระบวนการยุติธรรมรองรับหลายกลุ่มเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองมาก่อนให้เขาได้รับความคุ้มครองแบบเดียวกันกับที่นักการเมืองได้รับ