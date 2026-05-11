“อนุทิน” เหน็บ ”กรณ์“ ห่วงกู้ 4 แสนล้านเสียวินัยคลัง เป็นฝ่ายค้านก็คิดแบบนั้น ตอก "ไหม" คนทำงานเป็นกับยังไม่เคยทำงานต่างกัน

“อนุทิน” เหน็บ ”กรณ์“ หลังห่วงกู้ 4 แสนล้านบาท ส่อทำเสียวินัยการเงินการคลัง บอกเป็นฝ่ายค้านย่อมคิดแบบนั้น ยืนยันรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชน พร้อมลุยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอก ”ศิริกัญญา“ คนทำงานเป็นกับยังไม่เคยทำงานต่างกัน
เวลา 10.50 น. วันที่ 11 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาระบุว่า การออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน (พ.ร.ก.กู้เงินฯ) กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท อาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลัง ว่า ท่านเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้น แต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบ“โครงการไทยเข้มแข็ง” กับ “โครงการไทยช่วยไทยพลัส” ในขณะนี้ ทั้งสองมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คิดว่าเจตนารมย์คือทุกคนอยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น ฉะนั้นขออย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเพราะจะเกิดความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเร่งเยียวยาคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจ
สำหรับกรณีที่ นายกรณ์ ซึ่งถือเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองออกมาท้วงติง รัฐบาลต้องรับฟังหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลรัฐบาลรับฟังอยู่แล้ว เพราะทุกคนมีประสบการณ์ทางการเมือง และประสบความสำเร็จในการทำงานมาเหมือนกันหมด จึงขออย่าเอามาข่ม หรือ เอามาเปรียบกัน เพราะถ้าเอามาเปรียบกันก็เห็นๆกันอยู่
เมื่อถามถึงกรณีที่ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ออกระบุว่า รัฐบาลของบประมาณถึง 4 แสนล้านบาท แต่ใช้กระดาษเพียงแค่ 5 ใบนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือว่าเป็นประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่ตนเคยบอกแล้วว่าคนที่ทำงานเป็น กับคนที่ยังไม่เคยทำงาน แต่พูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีก