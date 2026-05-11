โหย ดีใจ! "อนุทิน" เผยหลัง "ทักษิณ" พักโทษ กลับจันทร์ส่องหล้า

"อนุทิน" เข้าทำเนียบฯ ถกเตรียมความพร้อมไทยเจ้าภาพประชุม World Bank ปี 69 บอกดีใจหลังทักษิณ พักโทษ กลับจันทร์ส่องหล้า
วันที่ 11 พฤษภาคมเวลา 10.01 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ตอบคำถามสื่อสั้นๆ กรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษ กลับไปอยู่บ้านจันทร์ส่องหล้า จะไปเยี่ยมหรือไม่ ว่า “โหย ดีใจ” ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์ เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 / 2569