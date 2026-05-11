โหย ดีใจ! “อนุทิน” เปิดใจหลัง “ทักษิณ” พักโทษ ปัดตอบไปเยี่ยมที่บ้านจันทร์ส่องหล้าหรือไม่

“อนุทิน” เปิดใจหลัง “ทักษิณ” พักโทษ ปัดตอบไปเยี่ยมที่บ้านจันทร์ส่องหล้า หรือไม่ ก่อนลุยถกเตรียมความพร้อมไทยเจ้าภาพประชุม World Bank ปี 69
วันนี้ (11 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้ตอบคำถามสื่อสั้นๆ กรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษ กลับไปอยู่บ้านจันทร์ส่องหล้า จะไปเยี่ยมหรือไม่ ว่า “โหย ดีใจ” ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์ เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1/2569